BAE, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki başkonsolosluğuna İHA saldırısı yapıldığını açıkladı: "Kınıyoruz"

BAE, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki başkonsolosluğuna İHA saldırısı yapıldığını açıkladı: 'Kınıyoruz'
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan BAE Başkonsolosluğu'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısını kınadı. Saldırının can kaybına yol açmadığı ancak maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki BAE Başkonsolosluğu'na insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurarak, "Herhangi bir can kaybına yol açmayan, ancak maddi hasara neden olan bu terörist İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

İran Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürürken, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yurt dışındaki bir diplomatik misyonu saldırı hedefi oldu. BAE Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki BAE Başkonsolosluğu'na insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurarak, "Herhangi bir can kaybına yol açmayan, ancak maddi hasara neden olan bu terörist İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Diplomatik misyonların hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, "Bu tür eylemler tehlikeli bir şekilde gerginliği artırmakta, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit oluşturmaktadır" uyarısında bulunuldu.

BAE'den Irak hükümetine çağrı

Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi'ne saldırıyı soruşturma, faillerin hesap vermesini sağlama ve gerekli tüm önlemleri alma çağrısı yapıldı. BAE'nin güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan bu tür saldırıları kesin bir dille reddettiğini yinelenerek, diplomatik misyonların ve personelin uluslararası hukuk ve normlara uygun şekilde korunması gerektiği vurgulandı. - ABU DABİ

