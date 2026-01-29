Haberler

Manchester City-Galatasaray maçına damga vuran olay

Manchester City-Galatasaray maçına damga vuran olay
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City-Galatasaray maçında, sahaya giren üç kişi maçın kısa süreliğine durmasına neden oldu. Söz konusu kişilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni temsil eden bayrak açtığı ve sahada bir süre dolaştığı görüldü. Hakem, güvenlik sağlanana kadar maçı durdurdu.

  • Manchester City-Galatasaray maçında sahaya giren üç kişi oyunun durmasına neden oldu.
  • Sahaya giren kişiler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açtı.
  • Güvenlik görevlileri müdahale ederek kişileri stat dışına çıkardı ve maç devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City– Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren üç kişi oyunun durmasına neden oldu. Karşılaşmanın belirli bir bölümünde yaşanan olay, stadyumda kısa süreli bir kesintiye yol açtı.

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ BAYRAĞI AÇILDI

Sahaya giren kişilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni temsil eden bayrak açtığı ve sahada bir süre dolaştığı görüldü. Hakem, güvenlik sağlanana kadar oyunu durdurma kararı aldı.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik görevlilerinin sahaya girerek müdahale etmesinin ardından söz konusu kişiler stat dışına çıkarıldı. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar;

