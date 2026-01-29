Manchester City-Galatasaray maçına damga vuran olay
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City-Galatasaray maçında, sahaya giren üç kişi maçın kısa süreliğine durmasına neden oldu. Söz konusu kişilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni temsil eden bayrak açtığı ve sahada bir süre dolaştığı görüldü. Hakem, güvenlik sağlanana kadar maçı durdurdu.
