Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY İçişleri Bakanı Ahmed ile bölgesel güvenliği görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile bölgesel güvenliği görüştü.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamaya göre Topçu, Erbil kentinde İçişleri Bakanı Ahmed ile bir araya geldi.

Açıklamada, "IKBY İçişleri Bakanı Sayın Reber Ahmed'le bir araya gelerek, bölgemizde güvenlikle ilgili gelişmeleri değerlendirdik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
