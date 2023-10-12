Güreş Haberleri - Güreş Haber - Haberler

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Güreş Haberleri

Güreş haber, Güreş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Serik Belediyespor Güreş Takımı Pehlivanlarının Korku Evinde Eğlenceli Anları

Serik Belediyespor Güreş Takımı Pehlivanlarının Korku Evinde Eğlenceli Anları

Güreş - 44 Dakika Önce
Dünya Şampiyonu Ali Cengiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü Ziyaret Etti

Dünya Şampiyonu Ali Cengiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü Ziyaret Etti

Güreş - 2 Saat Önce
Muğla'da Dünya Plaj Güreşi Serisi Finali Başlıyor

Muğla'da Dünya Plaj Güreşi Serisi Finali Başlıyor

Güreş - 6 Saat Önce
Türkiye'nin en büyük Geleneksel Spor Merkezi açılıyor

Türkiye'nin en büyük Geleneksel Spor Merkezi açılıyor

Güreş - Dün 11:21
Türkiye, dünya tekvandosuna 'Sağırkaya metodu'nu kazandırdı

Türkiye, dünya tekvandosuna "Sağırkaya metodu"nu kazandırdı

Güreş - Dün 11:07
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Başarıları Anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Başarıları Anlatıldı

Güreş - Dün 10:36
Dünya şampiyonu Ahmet Talha Kacur'un hedefi olimpiyatlarda altın madalya kazanmak

Dünya şampiyonu Ahmet Talha Kacur'un hedefi olimpiyatlarda altın madalya kazanmak

Güreş - Dün 01:40
Milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Tokyo'da altın madalya kazanmak istiyor

Milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Tokyo'da altın madalya kazanmak istiyor

Güreş - 10.10.2023
Antalya'ya 150 bin kişilik dev meydan

Antalya'ya 150 bin kişilik dev meydan

Güreş - 10.10.2023
Varsak'a, pehlivanlar diyarı Antalya'ya yakışır er meydanı

Varsak'a, pehlivanlar diyarı Antalya'ya yakışır er meydanı

Güreş - 10.10.2023
Amatör Spor Haftası Sinop'ta törenle başladı

Amatör Spor Haftası Sinop'ta törenle başladı

Güreş - 09.10.2023
TGF Başkanı Şeref Eroğlu, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

TGF Başkanı Şeref Eroğlu, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Güreş - 09.10.2023
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Güreş - 09.10.2023
Mardinli İş İnsanı Mehmet Samsa, Avrupa Fair Play Hareketi'nden 2022 Şeref Diploması Ödülü Aldı

Mardinli İş İnsanı Mehmet Samsa, Avrupa Fair Play Hareketi'nden 2022 Şeref Diploması Ödülü Aldı

Güreş - 09.10.2023
Ankara'da Gazi Yağlı Güreşleri Düzenlenecek

Ankara'da Gazi Yağlı Güreşleri Düzenlenecek

Güreş - 09.10.2023
Ağrı'da Amatör Spor Haftası Kutlama Etkinlikleri Başladı

Ağrı'da Amatör Spor Haftası Kutlama Etkinlikleri Başladı

Güreş - 09.10.2023
Gazi Yağlı Güreşleri Ankara'da düzenlenecek

Gazi Yağlı Güreşleri Ankara'da düzenlenecek

Güreş - 09.10.2023
Aksu Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde Mehmet Yeşil şampiyon oldu

Aksu Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde Mehmet Yeşil şampiyon oldu

Güreş - 08.10.2023
Haftanın tarihine bakış - 8 Ekim 2023

Haftanın tarihine bakış - 8 Ekim 2023

Güreş - 08.10.2023
PARMAĞINI BİLE OYNATAMADIĞI SAKATLIKTAN, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA

PARMAĞINI BİLE OYNATAMADIĞI SAKATLIKTAN, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA

Güreş - 07.10.2023
Parmağını bile oynatamadığı sakatlıktan, dünya şampiyonluğuna

Parmağını bile oynatamadığı sakatlıktan, dünya şampiyonluğuna

Güreş - 07.10.2023
Küçükçekmece Belediyesi Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni

Küçükçekmece Belediyesi Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni

Güreş - 07.10.2023
Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı İlçedeki Okullarda Sporcu Taraması Yapıyor

Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı İlçedeki Okullarda Sporcu Taraması Yapıyor

Güreş - 06.10.2023
Uzmanlar, ABD'nin işgaliyle Afganistan'da istikrarsızlık arttı

Uzmanlar, ABD'nin işgaliyle Afganistan'da istikrarsızlık arttı

Güreş - 06.10.2023
İşitme Engelli Milli Güreşçi Onur Arı, İkinci Kez Olimpiyat Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

İşitme Engelli Milli Güreşçi Onur Arı, İkinci Kez Olimpiyat Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

Güreş - 06.10.2023
Çınar, 5 yıllık hizmetlerini anlattı

Çınar, 5 yıllık hizmetlerini anlattı

Güreş - 05.10.2023
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreşçileri Bulgaristan'da Şampiyonluk Elde Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreşçileri Bulgaristan'da Şampiyonluk Elde Etti

Güreş - 04.10.2023
Bugün Yağlı Güreş Var Mı, Hangi Kanalda 2023?Bugün yağlı güreş var mı, hangi kanalda 2023?

Bugün Yağlı Güreş Var Mı, Hangi Kanalda 2023?Bugün yağlı güreş var mı, hangi kanalda 2023?

Güreş - 04.10.2023
Osmaneli'de Yatırımlarla Sporcu Yetiştirme Destekleniyor

Osmaneli'de Yatırımlarla Sporcu Yetiştirme Destekleniyor

Güreş - 04.10.2023
Türkiye Güreş Federasyonu Karalama Kampanyasına Karşı Açıklama Yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu Karalama Kampanyasına Karşı Açıklama Yaptı

Güreş - 03.10.2023
Osmanlı'dan Gelen Yörük Geleneği: Boğa Güreşi

Osmanlı'dan Gelen Yörük Geleneği: Boğa Güreşi

Güreş - 03.10.2023
Pamukkaleli sporculardan büyük başarı

Pamukkaleli sporculardan büyük başarı

Güreş - 03.10.2023
Aydın'da 2023-2024 Deve Güreşleri Takvimi Açıklandı

Aydın'da 2023-2024 Deve Güreşleri Takvimi Açıklandı

Güreş - 03.10.2023
Dünya şampiyonu Cengiz ile Başkan Eroğlu'ndan MHP'ye ziyaret

Dünya şampiyonu Cengiz ile Başkan Eroğlu'ndan MHP'ye ziyaret

Güreş - 02.10.2023
Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu ve Antrenörü Ödüllendirildi

Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu ve Antrenörü Ödüllendirildi

Güreş - 02.10.2023
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri Üçüncülük Elde Etti

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri Üçüncülük Elde Etti

Güreş - 02.10.2023
Yunusemre Belediyespor Genç Güreşçileri İllerarası Turnuvada Başarılı

Yunusemre Belediyespor Genç Güreşçileri İllerarası Turnuvada Başarılı

Güreş - 02.10.2023
Başiskele Belediyesi Kış Spor Okullarına Kayıtlar Başladı

Başiskele Belediyesi Kış Spor Okullarına Kayıtlar Başladı

Güreş - 02.10.2023
Serik Yağlı Güreşleri Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

Serik Yağlı Güreşleri Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

Güreş - 01.10.2023
Erzurum'da geleceğin güreşçileri yetiştiriliyor

Erzurum'da geleceğin güreşçileri yetiştiriliyor

Güreş - 01.10.2023
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Güreş - 01.10.2023
Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yıldıray Akın Başpehlivan oldu

Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yıldıray Akın Başpehlivan oldu

Güreş - 01.10.2023
Artvin'de Ardanuç Boğa Güreşleri ve Kültür Sanat Festivali Başladı

Artvin'de Ardanuç Boğa Güreşleri ve Kültür Sanat Festivali Başladı

Güreş - 30.09.2023
Kula Yağlı Güreşleri'nde Yıldıray Akın başpehlivan oldu

Kula Yağlı Güreşleri'nde Yıldıray Akın başpehlivan oldu

Güreş - 30.09.2023
Erzincan'da Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Seçmeleri Yapıldı

Erzincan'da Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Seçmeleri Yapıldı

Güreş - 30.09.2023
Suluova Kaymakamı Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Suluova Kaymakamı Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Güreş - 30.09.2023
Akyurt'ta Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Akyurt'ta Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Güreş - 30.09.2023
Kumluca Atatürk Stadyumu'nun Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Kumluca Atatürk Stadyumu'nun Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Güreş - 29.09.2023
Kırıkkale'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kırıkkale'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi

Güreş - 29.09.2023
Dünya Güreş Şampiyonu Ali Cengiz Akhisar'da Karşılandı

Dünya Güreş Şampiyonu Ali Cengiz Akhisar'da Karşılandı

Güreş - 28.09.2023
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