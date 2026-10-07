Taha Akgül, dizide üzerine devrilen 500 kiloluk kapının altında kalmaktan kurtuldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ile TRT 1'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alarak Türk güreşini tanıtan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, set sürecinde yaşadıkları anıları anlattı.

Güreş Milli Takımı'nın çalışmalarını takip etmek için Erzurum'a gelen Taha Akgül, AA muhabirine, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin tarihi, özellikle Osmanlı'nın İstanbul'u fethini anlatan çok güzel bir yapıt olduğunu söyledi.

Diziye nasıl dahil olduklarını anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Rıza ile Darülaceze'deki bir programda yapımcı ile tanıştık. Rıza bu dizileri çok sevdiğini, kendisinin de oynamak istediğini dile getirince yapımcımız da 'aklımızdan geçiyordunuz sizi düşünüyorduk' deyince güzel bir tevafuk oluştu. Bizi davet etti ve dizinin sezon finalinde sahneye girdik. Fatih Sultan Mehmet'in verdiği özel bir görevle koçbaşıyla kapı açma sahnemiz vardı. Elbiseleri giydik sete hazırlandık ve daha ikinci denememizde başımıza ne geleceğini de bilmiyoruz. Heyecan da vardı çünkü ortama daha alışamamıştık. Gücümüzü, kuvvetimizi biraz sert verince bir anda kapı üzerimize devrildi. Çok ağır da bir kapı. Tabii Allah'tan hem diğer kapıya yaslanması hem de Rıza'ların altına girmesi beni kurtardı. Yoksa beni gerçekten ezecekti. 500 kilogram civarı ve iki kapı 1 ton ciddi bir yük. Sonrasında Rıza ile kaldırmayı denedik ki ikimiz de çok ciddi ağırlıkları kaldıran, çok kuvvetli isimleriz, ikimiz de ağır sıkletiz ama iki pehlivan zor kımıldattık. Tabii öyle bir sahne olunca ortaya gerçekçi bir sahne çıktı. Hal böyle olunca tüm camiada ciddi bir etki yarattı. Aslında dizi hayatına güzel bir giriş oldu."

Akgül, dizide planlanandan daha fazla rol aldıklarını belirterek, yeni sezonla 2-3 bölüm daha devam ettiklerini söyledi.

Dizide güreşe değinen Akgül, "Güreş, Yeniçerilerin sürekli talim yaptığı, antrenmanlarda denediği bir spor. Osmanlı'da kılıçlar düştüğünde güreş başlıyormuş. Güreş hayatın her alanında vardı ve Peygamber sporu. Bizim ruhumuzla oranın ruhu birbiriyle çok uymuştu. Biz de hal böyleyken güreşi biraz daha insanların gözüne görünebilmesi için çünkü insanlar bu dizileri izliyor, ciddi kitlelere ulaşıyor. Biz de o anlamda orada oluşumuzun güreşe katkı sağlayacağını düşündüğümüz için birkaç bölüm daha devam etme kararı aldık. Bizim için çok büyük bir gururdu. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in bizimle birebir konuştuğu sahnede gerçekten ben o tarihe gittim, o duyguyu yaşadım. Acayip bir sahneydi. O konuşurken gerçekten çok heyecanlandım. Dizideki arka planda o kadar emek var ki 450 kişi çalışıyor. Müthiş bir yapıt var. Kalelerin yapımı, stüdyonun hazırlanması gerçekten müthiş bir emek var. İzlendiği kadar kolay olmadığını biliyoruz çok zor bir meslek." dedi.

Dizinin kendisi için güzel bir anı olduğunu ve çok keyif aldığını vurgulayan Akgül, kendi işlerine odaklandıklarını ve güreşin başarısı için koşturduklarını söyledi.

"Tadında güzel bir etkiyle inşallah zirvede bıraktık diyebilirim"

Dizinin kendilerini geçmişe götürdüğünü dile getiren Akgül, "Çocuklarımıza, olursa inşallah torunlarımıza anlatacağımız güzel bir anı kaldı. Maneviyatı, tarihi olan bir milletiz ve böyle tarihi bir dizide rol almak ki her gittiğimiz yerde özellikle insanlar kapı kırma sahnesini söylüyor. İnsanların beğenisini çok topladı hatta devam etmemizi isteyenler var. Mecliste büyüklerimizden de devam etmemizi isteyenler çok oldu ama işlerimiz çok yoğun hem orası hem burası çok kolay işler değil. Tadında güzel bir etkiyle inşallah zirvede bıraktık diyebilirim. İlk dizimiz oldu daha önce çok belgesellerimiz, röportajlarımız yapıldı, canlı yayınlara çıktık ama ilk kez dizide oynadık o tecrübeyi yaşadık. Çok ayrı bir tecrübeymiş. Setin başlaması, bitmesi, hazırlanması, makyajı çok ayrı bir sektör onu da yaşamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Akgül, dizide rol almasının ailesini de mutlu ettiğini kaydederek, "Onların da hoşuna gitti ve ilgilerini çekti. Zaten takip ettikleri bir dizi. Enteresan bir duygu kendi oğulları popüler olan, izlenen bir dizide oynuyor. Onlar için de çok gurur verici. Özellikle annem babam çok mutlu oldu, sevindiler. 'Kıyafetler çok yakışmış' dediler zaten onları giyince biz iyice irileşiyoruz. O kıyafetler bayağı heybet katıyor. Onlar için de güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA