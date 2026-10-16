Rıza Kayaalp, Erzurum'da yüksek irtifa kampında 2028 olimpiyat altınına hazırlanıyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyatlara kadar yapılacak organizasyonlarda şampiyonluklarına devam etmek istediğini söyleyerek, "Devletimize vefa borcumuz var. Onu ödemek zorundayız. Çünkü bize madalya kazanalım diye bütün imkanları sağladı" dedi.

Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bir kez daha zirveye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor. Kayaalp, Grekoromen A Milli Takımı ile birlikte Erzurum Palandöken Dağı'ndaki yüksek irtifada son kampını gerçekleştiriyor. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği 13 altın madalyayla rekorunu kıran Rıza Kayaalp, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar katılacağı iki Avrupa ve iki Dünya Şampiyonası'nda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Kayaalp, bu organizasyonlarda şampiyonluklar kazanarak formunu korumak ardından daha önce elde ettiği 3 olimpiyat madalyasına 2028 Olimpiyat Oyunları'nda ilk altınını ekleyerek kariyerini taçlandırmak istediğini dile getirdi.

"Yüksek irtifada ilk kamp"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na az bir süre kaldığını belirten milli güreşçi, "Hazırlıklarımız sürüyor. İlk kez bu kadar yüksek bir yerde son kampımızı yapıyoruz. Bizim için inşallah iyi olacağını düşünüyoruz. Yüksek irtifa olması açısında ilk kampımız, inşallah faydasını göreceğimize inanıyorum. Zaten görürsek bundan sonra da herhalde 2028'e kadar hatta 2028 Olimpiyatları'na da Erzurum'dan gitmeyi hedefliyoruz. Amacımız burada performansı yükseltmek. En iyi şekilde hazırlanmak. Gücümüzü toplamak, form almak ve en iyi şekilde şampiyonaya gitmek istiyoruz. Buna da inanıyorum zaten. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Benim için en önemli şey Avrupa rekorunu kırmaktır. Allah'a şükür o nasip oldu sıra Dünya Şampiyonası'nda, burada da altıncıyı almak. Burada bir rekor değil ama benim hani güreşin içerisinde kalmam 2028'e kadar önemli. Buralarda madalya kazanmam, güreşmem gerek" dedi.

"Sıra olimpiyata altın madalya almakta"

Olimpiyatlara kadar yapılacak organizasyonlarda şampiyonluklarına devam etmek istediğini anlatan 36 yaşındaki güreşçi, şunları kaydetti:

"Büyük hedef olimpiyatlar. İnşallah oraya hazır bir şekilde ilerlemek istiyorum. Bundan önce zaten 28 kez büyüklerde madalya kazandım. Avrupa, Dünya Şampiyonası'nda 28 madalya kazanan bir sporcu olarak dünyada zaten tek. Yıldızlar ve gençlerde de çok madalyalarımız var ama her zaman önemli olan büyükler. Orada 28 kez nasip oldu. Bunu 29-30 bile 32 yapmak için mücadele ediyoruz. Önümde 4 şampiyona var. 2028'e kadar inşallah oraları en iyi şekilde değerlendirip, güçlü bir şekilde olimpiyatlara hazırlanmak istiyorum. Olimpiyat senesinde burayı daha fazla kullanmak istiyorum. 2 ay gibi uzun bir kamp dönemi de burada geçirmek benim için gayet iyi olacağını düşünüyorum. Şu an olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerliyoruz diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Devletimize vefa borcumuz var"

Ülkeye bir vefa borcu olduğunu, onu ödemenin de boynunun borcu olduğunu söyleyen Rıza Kayaalp, "Ben köyde doğdum, orada yetiştim ve beni devletim büyüttü. Ben bunu hiçbir zaman saklamıyorum. Her zaman gururla da söylüyorum. Devletimiz bize sahip çıktı. Bizi minderlere kazandırdı. Devlete olan bir vefa borcumuz var. Onu ödemek zorundayız. Çünkü bize madalya kazanalım diye bütün imkanları sağladı. Köyden bizi alarak. O yüzden devlete olan vefamızı sonuna kadar ödememiz gerekiyor. Ailemize iyi bir evlat olmak, ülkemize faydalı olmak, bunu yapmak için çalışıp çabalamamız, kafamızda her zaman bu olması lazım. Eğer böyle düşünürsek zaten yaptığımız işi de en iyi şekilde yaparız ve sonucunda da alırız. O yüzden bütün gençlerin de aynı şekilde duygu ve düşüncelerle işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Sadece güreşte değil, bizim her alanda iyi yetişecek gençlere ihtiyacımız var. O yüzden bireysel düşünmelerini hiç istemem. Hep arkalarında ana, babasının ve devletinin, milletinin olduğunu düşünerek yollarına devam ederlerse her zaman başarıya kalırlar diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı