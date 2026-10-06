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Kayserili güreşçiler U15 Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk ve üçüncülük kazandı

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Kayserili güreşçiler U15 Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk ve üçüncülük kazandı
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Hırvatistan'daki U15 Balkan Şampiyonası'nda Kayserili güreşçilerden Yusuf Sarıyar Balkan şampiyonu, Yusuf Taha Alkan ise Balkan üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular için Güreş Eğitim Merkezi'nde pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda Yusuf Sarıyar Balkan şampiyonu, Yusuf Taha Alkan ise Balkan üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular için Güreş Eğitim Merkezi'nde pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen U15 Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren Kayserili genç güreşçiler, Güreş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. 62 kilogramda mücadele eden Yusuf Sarıyar Balkan Şampiyonu olurken, 44 kilogramda yarışan Yusuf Taha Alkan Balkan üçüncülüğünü elde etti. Genç sporcuların başarılarının kutlandığı programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katıldı.

Kabakcı; sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek elde edilen derecelerin Kayseri güreşi adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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