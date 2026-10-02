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U15 güreşçileri Balkan Şampiyonası madalyalarıyla Tokat Almus'ta coşkuyla karşılandı

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U15 Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanan Eray Güçlü, 57 kiloda üçüncü olan Ahmet Ensar Akbaş ve antrenör Aziz Erdoğdu, Tokat Almus'ta coşkuyla karşılandı. Çevreli beldesindeki törene vatandaşlar katıldı, dua edilip kurban kesildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçileri vatandaşlar coşkuyla karşıladı

Organizasyonda 15 yaş altı kategorisinde 75 kiloda altın madalya kazanan Eray Güçlü, 57 kiloda üçüncü olan Ahmet Ensar Akbaş ve güreş antrenörü Aziz Erdoğdu, Çevreli beldesinde coşkuyla karşılandı.

Karşılama törenine Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu, güreş antrenörü Hüseyin Kalaycı ile güreşçilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Güreşçiler için yapılan duanın ardından kurban kesildi.

Kaynak: AA
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