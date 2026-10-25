Yüksel Sarıçiçek kimdir? Büyüklerdeki ilk dünya şampiyonasında gümüş madalya aldı

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo finali 25 Ekim 2026'da yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Yüksel Sarıçiçek, İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani'ye yenildi ve gümüş madalya aldı.

Sarıçiçek bu şampiyonaya kadar büyükler kategorisinde hiç dünya şampiyonasında güreşmemişti. Aynı organizasyonda milli takımın deneyimli ismi Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi.

YÜKSEL SARIÇİÇEK FİNALDE KİME YENİLDİ?

Yüksel Sarıçiçek finalde, son dünya şampiyonu olarak mindere çıkan İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani'ye yenildi. İranlı güreşçi maçı açık farkla kazanıp altın madalyayı aldı, Sarıçiçek de kürsünün ikinci basamağına çıktı.

YÜKSEL SARIÇİÇEK KİMDİR?

Yüksel Sarıçiçek, grekoromen stilde 82 kiloda güreşen milli güreşçi. Gençler kategorisinde 77 kiloda yarıştı.

Astana'daki şampiyona öncesinde Erzurum'da, yaklaşık 3.200 metre rakımda kampa girdi. Büyüklerdeki ilk dünya şampiyonasında finale kadar yükseldi.

YÜKSEL SARIÇİÇEK NERELİ?

Yüksel Sarıçiçek Sivaslı. 2022'de Avrupa üçüncüsü olduktan sonra memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde törenle karşılanmıştı. O karşılamaya Zara Belediye Güreş Spor Kulübü, Rize Çaykurspor ve TEİAŞ Spor Kulübü'nden güreşçi ve antrenörler de gelmişti.

YÜKSEL SARIÇİÇEK FİNALE NASIL ÇIKTI?

Yüksel Sarıçiçek, Astana'da finale kadar üç maç kazandı. İkinci turda Halishan Bahejiang'ı 7-5 yendi. Çeyrek finalde Shahin Eidimohammad Badaghimofrad'ı 10-2 teknik üstünlükle geçti, yarı finalde de Akzhol Makhmudov'u 6-0 mağlup ederek altın madalya maçına yükseldi.

YÜKSEL SARIÇİÇEK HANGİ MADALYALARI KAZANDI?

Yüksel Sarıçiçek'in büyüklerdeki ilk dünya şampiyonası madalyası Astana'daki gümüş oldu. Gençlerde ise 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 77 kiloda bronz madalya kazandı. Üçüncülük maçında Macar Rajmund Zurai'yi 7-4 yenmişti.