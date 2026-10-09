Las Vegas'ta U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor, Türkiye 30 sporcuyla katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'nin Las Vegas kentinde 10-19 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Serbest stil kadınlar, erkekler ve grekoromen stil erkeklerde Türkiye şampiyonaya 30 sporcu ile katılacak

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek olan U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Grekoromen, kadınlar ve serbest stilde mindere çıkacak milli sporcuları, Türkiye'yi temsil etmek ve madalya mücadelesi vermek için şampiyonada yer alacak.

Şampiyonada ülkemizi temsil edecek kafile listesi şöyle:

Grekoromen Stil: 55 kilo - Muhammet Emin Çakır, 60 kilo - Kazım Tikençe, 63 kilo - Servet Angi, 67 kilo - Azat Sarıyar, 72 kilo - İbrahim Özdemir, 77 kilo - Cengizhan Dağ, 82 kilo - İsmail Bereket, 87 kilo - Alperen Berber, 97 kilo - Muhittin Emre Helvacı, 130 kilo - Cemal Yusuf Bakır

Kadınlar: 50 kilo - Zerda Demir, 53 kilo - Şevval Çayır, 55 kilo - Tuba Demir, 57 kilo - Emine Çakmak, 59 kilo - Sevim Akbaş, 62 kilo - Gülsüm Bingöl, 65 kilo - Ayşe Erkan, 68 kilo - Elif Şevval Kurt, 72 kilo - Hatice Nur Sarı, 76 kilo - Elmira Yasin

Serbest Stil: 57 kilo - Bekir Keser, 61 kilo - Tolga Özbek, 65 kilo - Yusuf Tümer, 70 kilo - Abdullah Toprak, 74 kilo - Yasin Yeşil, 79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak, 86 kilo - Ahmet Yağan, 92 kilo - Fatih Altunbaş, 97 kilo - Rıfat Eren Gıdak, 125 kilo - Hakan Büyükçingil .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı