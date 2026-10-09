Haberler

Las Vegas'ta U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor, Türkiye 30 sporcuyla katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Las Vegas'ta U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor, Türkiye 30 sporcuyla katılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Las Vegas kentinde 10-19 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye, grekoromen, kadınlar ve serbest stilde toplam 30 milli sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

ABD'nin Las Vegas kentinde 10-19 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Serbest stil kadınlar, erkekler ve grekoromen stil erkeklerde Türkiye şampiyonaya 30 sporcu ile katılacak

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek olan U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Grekoromen, kadınlar ve serbest stilde mindere çıkacak milli sporcuları, Türkiye'yi temsil etmek ve madalya mücadelesi vermek için şampiyonada yer alacak.

Şampiyonada ülkemizi temsil edecek kafile listesi şöyle:

Grekoromen Stil: 55 kilo - Muhammet Emin Çakır, 60 kilo - Kazım Tikençe, 63 kilo - Servet Angi, 67 kilo - Azat Sarıyar, 72 kilo - İbrahim Özdemir, 77 kilo - Cengizhan Dağ, 82 kilo - İsmail Bereket, 87 kilo - Alperen Berber, 97 kilo - Muhittin Emre Helvacı, 130 kilo - Cemal Yusuf Bakır

Kadınlar: 50 kilo - Zerda Demir, 53 kilo - Şevval Çayır, 55 kilo - Tuba Demir, 57 kilo - Emine Çakmak, 59 kilo - Sevim Akbaş, 62 kilo - Gülsüm Bingöl, 65 kilo - Ayşe Erkan, 68 kilo - Elif Şevval Kurt, 72 kilo - Hatice Nur Sarı, 76 kilo - Elmira Yasin

Serbest Stil: 57 kilo - Bekir Keser, 61 kilo - Tolga Özbek, 65 kilo - Yusuf Tümer, 70 kilo - Abdullah Toprak, 74 kilo - Yasin Yeşil, 79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak, 86 kilo - Ahmet Yağan, 92 kilo - Fatih Altunbaş, 97 kilo - Rıfat Eren Gıdak, 125 kilo - Hakan Büyükçingil .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güllü'nün kızı için karar: İşte verilen ceza

Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı

Dünyanın gözü burada! Türkiye'nin müttefiki zafer ilan etti
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Anketlerde geriye düşen Netanyahu 'savaş' kartına mı sarılacak? 'Olası bir saldırı seçimleri erteler'

Anketlerde geriye düşünce savaşa bel bağladılar! Hem de 18 gün kala
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı