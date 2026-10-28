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Sivas'ta spor tesisleri 10 gün içinde açılışa hazır hale getirilecek

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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, kentte tamamlanan spor yatırımlarının 10 gün içinde açılışa hazır hale getirileceğini bildirdi. Aksu, 222 yatak kapasiteli TOHM ile güreş, fitness ve curling salonlarının gençlere ve sporculara daha iyi imkan sağlayacağını belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, kentte yapımı tamamlanan bazı spor yatırımlarını hizmete sunacaklarını bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ta sporun geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti.

Gençlerin daha iyi imkanlarla yetişmesi ve sporcuların yeni başarılara hazırlanması için şehrin spor altyapısını güçlendirdiklerini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"222 yatak kapasiteli Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM), Kamp Eğitim Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM), 8 minderli güreş salonu ve fitness salonu, 4 pistli curling salonu tesislerimizin son hazırlıklarını önümüzdeki 10 gün içerisinde tamamlayarak açılışa hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Sivas'ımızdan yetişecek nice şampiyonun başarılarına hep birlikte şahit olacağız. Şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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