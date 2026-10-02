Nidanur Bostancı, Balkan Güreş Şampiyonası'nda U15 66 kiloda bronz madalya kazandı

Nidanur Bostancı, Balkan Güreş Şampiyonası'nda U15 66 kiloda bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda Bolulu sporcu Nidanur Bostancı, U15 66 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bostancı, şampiyonada elde ettiği dereceyle Bolu'yu gururlandırdı.
Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda Bolulu genç sporcu Nidanur Bostancı, U15 66 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bolulu sporcu Nidanur Bostancı, U15 66 kilo kategorisinde mücadele etti. Rakipleri karşısında başarılı müsabakalar çıkaran Bostancı, organizasyonu bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada üçüncü olan genç sporcu, elde ettiği dereceyle Bolu'yu gururlandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı