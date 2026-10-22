Milli güreşçiler Astana'da 30 sporcuyla 120 madalya için mindere çıkıyor

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Milli güreşçiler, yılın en önemli organizasyonu Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Güreşte "en iyiler", Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda belli olacak.

Grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek şampiyonada 800 civarında güreşçi mindere çıkacak.

Zorlu şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak Türkiye, toplam 120 madalyanın dağıtılacağı organizasyonda tüm sıkletlerde "kürsü mücadelesi" verecek.

Uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit ve Soner Demiraş gibi isimlerin kariyerlerini noktalamasıyla yaşanan jenerasyon değişiminin ardından milli güreşçiler, olimpiyatlar öncesi kendilerini test etmiş olacak.

Özellikle "geçiş döneminin" en çok hissedildiği Serbest Güreş Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'na göre 5 değişikliğin yaşandığı, 24 yaş ortalmasına sahip bir kadroyla mücadele edecek.

Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak

Barys Arena'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 82 kiloda ise Yüksel Sarıçiçek temsil edecek.

Rıza Kayaalp rekorunu geliştirmeye çalışacak

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu yaşayan Rıza Kayaalp, organizasyon tarihinde en fazla altın madalya kazanan Türk güreşçi ünvanını elinde bulunduruyor.

Rıza, 6. kez dünya şampiyonu olması durumunda kendisine ait rekoru geliştirecek.

Dünya Şampiyonası'na 2023'ten sonra yeniden katılacak tecrübeli güreşçi; 2011 İstanbul, 2015 Las Vegas, 2017 Paris, 2019 Astana ve 2022 Belgrad'da madalya kürsüsünün zirvesine çıktı.

Avrupa şampiyonalarında 13. altın madalyasını nisan ayında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kazanan Rıza Kayaalp, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu geride bırakarak güreş tarihine adını yazdırdı.

Kadroda dünya şampiyonu 3 milli sporcu var

"Yenilenme sürecinin" yaşandığı milli takımın Astana kafilesindeki güreşçilerden 3'ü daha önce dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Grekoromen stilde Rıza Kayaalp'in 5, uzun süren sakatlığını atlatan Ali Cengiz'in ise bir dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Olimpiyat madalyalı kadın milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu da 2023 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın ardından aktif sporu bırakan ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçilen olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün Türkiye'ye tarihi başarılar kazandırdığı serbest stil 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl mindere gelecek.

Hakan Büyükçıngıl, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'nin serbest stildeki tek madalyasını kazanmıştı.

2026 Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya

Ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen stil ve kadınlarda ikinciliği elde etti.

Son Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın: Rıza Kayaalp, Nesrin Baş

Gümüş: Evin Demirhan Yavuz, Elvira Süleyman Kamaloğlu, Murat Fırat

Bronz: Tuba Demir, Beyza Nur Akkuş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Kerem Kamal, Cengiz Arslan, Hakan Büyükçıngıl

Son dünya şampiyonası performansı

Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlar 72 kilo finalinde mücadele eden Nesrin Baş gümüş madalya alırken, 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stil 77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz da bronz madalya elde etti. Ahmet, 2024'te olimpik olmayan sıkletlerde yapılan Dünya Şampiyonası'nda 82 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

Türkiye, olimpik sıkletlerin de yer aldığı 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya aldı.

Milli takım, 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise 4 altın ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazanma başarısı gösterdi. Grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, bu kategoride takım halinde 125 puanla dünya şampiyonu oldu.

97 kiloda 4 olimpiyat şampiyonu güreşecek

Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda 4 olimpiyat şampiyonu mücadele edecek.

Kyle Snyder (ABD), Abdulrashid Sadulaev (Rusya), Akhmed Tazhudinov (Bahreyn) ve Hassan Yazdani'nin (İran) güreşeceği 97 kilo, sonucu en çok merak edilen sıkletlerin başında yer alıyor.

Son 11 yılda bu sıklette kazanılan tüm dünya şampiyonluklarını Snyder, Sadulaev veya Tazhudinov elde etti.

Türkiye'yi bu zorlu sıklette Alperen Tokgöz temsil edecek.

En fazla dünya şampiyonluğu yaşayanlar

En fazla dünya şampiyonluğu elde eden güreşçiler listesinin zirvesinde Japon Saori Yoshida bulunuyor.

Kariyerinde 13 dünya şampiyonluğu bulunan kadın güreşçi Yoshida, 2019'da aktif sporculuk hayatını noktaladı.

Erkekler serbest stilde Bulgar Valentin Yordanov 10, grekoromende de Aleksandr Karelin 9 şampiyonlukla ilk sırada yer alıyor.

Dünya Şampiyonası kadrosu

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Grekoromen:

55 kilo: Ömer Halis Recep

60 kilo: Enes Başar

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Yüksel Sarıçiçek

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil Kamal

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Sevim Akbaş

65 kilo: Ayşe Erkan

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Muhammet Karavuş

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Ferhat Kılıç

74 kilo: Cüneyt Budak

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: İsmail Küçüksolak

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Alperen Tokgöz

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kaynak: AA