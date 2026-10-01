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Erzincan İl Özel İdaresi sporcuları U15 Balkan Şampiyonası'nda iki madalya kazandı

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Erzincan İl Özel İdaresi sporcuları U15 Balkan Şampiyonası'nda iki madalya kazandı
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Hırvatistan'da düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Erzincan İl Özel İdaresi sporcuları iki madalya kazandı. Safiye Mustafa 54 kiloda Balkan şampiyonu olurken, Medine Muhammetli 50 kiloda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bronz madalya elde etti.

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları iki madalya kazandı.

Şampiyonada 54 kiloda mücadele eden Safiye Mustafa, tüm müsabakalarını kazanarak Balkan şampiyonu oldu.

50 kiloda mücadele eden Medine Muhammetli ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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