Erzincan İl Özel İdaresi sporcuları U15 Balkan Şampiyonası'nda iki madalya kazandı

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Hırvatistan'da düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları iki madalya kazandı.

Şampiyonada 54 kiloda mücadele eden Safiye Mustafa, tüm müsabakalarını kazanarak Balkan şampiyonu oldu.

50 kiloda mücadele eden Medine Muhammetli ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı