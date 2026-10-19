Şaban Donat, Astana'da her sıklette madalya hedeflediklerini söyledi

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Şaban Donat, Astana'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesinde hazırlık sürecini değerlendirerek, Erzurum'daki yüksek irtifa kampının sporcuların fiziksel ve teknik gelişimine katkı sağladığını belirtti. Şampiyonada her sıklette madalya mücadelesi vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Donat, Rıza Kayaalp'in 6. dünya şampiyonluğunu kazanmasının Türk güreşi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Şaban Donat, Astana'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesinde hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erzurum'da gerçekleştirilen yüksek irtifa kampının sporcuların fiziksel ve teknik gelişimine katkı sağladığını belirten Donat, şampiyonada her sıklette madalya mücadelesi vermeyi hedeflediklerini ifade etti. Donat, Rıza Kayaalp'in 6. dünya şampiyonluğunu kazanmasının Türk güreşi açısından büyük önem taşıdığını da vurguladı.

"Kamp dönemini verimli geçirdik"

Dünya Şampiyonası öncesindeki hazırlık sürecini değerlendiren Donat, sporcuların fiziksel ve teknik gelişimlerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Kamp dönemini genel anlamda verimli geçiriyoruz. Sporcularımızın hem fiziksel hem de teknik gelişimleri üzerinde yoğun bir çalışma yürüttük. Antrenmanlarımızda kuvvet, dayanıklılık, sürat ve teknik uygulamaların yanı sıra taktiksel hazırlıklara da ağırlık verdik. Şampiyona öncesindeki bu süreçte en önemli konulardan biri, sporcularımızı fiziksel açıdan en iyi seviyeye getirirken teknik becerilerini de müsabaka temposuna uygun hale getirmek. Sporcularımızın motivasyonları yüksek. Elbette uluslararası şampiyonalarda performansı belirleyen birçok faktör var ancak biz hazırlık sürecimizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Erzurum kampı dayanıklılık ve takım bütünlüğüne katkı sağladı"

Erzurum'da gerçekleştirilen yüksek irtifa kampının önemine değinen Donat, bu çalışmaların sporcuların fiziksel kapasitelerinin yanı sıra takım ruhunun gelişmesine de katkı sağladığını ifade ederek, "Erzurum, yüksek rakımı ve antrenman imkanlarıyla sporcularımızın hazırlık sürecinde önemli avantajlar sunuyor. Yüksek irtifada yapılan çalışmaların temel amaçlarından biri, sporcuların dayanıklılık kapasitelerini geliştirmek ve yoğun müsabaka temposuna daha iyi hazırlanmalarını sağlamak. Ancak yüksek irtifa kampını yalnızca fiziksel gelişim açısından değerlendirmemek gerekiyor. Bu kamplar aynı zamanda takım bütünlüğünün güçlenmesi, sporcuların birbirleriyle daha fazla vakit geçirmesi ve ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Erzurum'un şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek sporcularımızı Dünya Şampiyonası'na hazır hale getirmeyi amaçladık. Burada yaptığımız çalışmaların müsabakalara olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Tabii ki yüksek irtifanın etkisi, sporcunun bireysel özelliklerine ve kamp planlamasına göre değişiyor" diye konuştu.

"Sporcuların sağlık durumları yakından takip ediliyor"

Şampiyona öncesinde sporcuların sağlık durumlarını ve müsabakalara hazır olma düzeylerini yakından takip ettiklerini belirten Donat, hazırlık sürecinin son aşamasında dinlenme ve toparlanmanın önemine dikkat çekerek, "Şampiyona öncesinde sporcularımızın sağlık durumlarını, antrenmanlara verdikleri tepkileri ve toparlanma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Bu dönemde yalnızca antrenman yoğunluğunu artırmak değil, sporcularımızın müsabakalara sağlıklı ve dinlenmiş şekilde ulaşmalarını sağlamak da çok önemli. Yoğun bir hazırlık döneminden geçtik. Bu nedenle son aşamada yüklenmelerin doğru ayarlanması, dinlenmenin ve beslenmenin düzenli olması üzerinde duruyoruz. Hedefimiz, bütün sporcularımızın kendi sıkletlerinde en iyi performanslarını ortaya koyabilecekleri şekilde mindere çıkmaları. Çünkü Dünya Şampiyonası gibi üst düzey organizasyonlarda başarıya ulaşmanın temel şartlarından biri, sporcunun müsabaka günü fiziksel ve mental açıdan hazır olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Hedef her sıklette madalya mücadelesi vermek"

Astana'daki Dünya Şampiyonası'nda madalya hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şaban Donat, Türk güreşinin her zaman zirveyi hedeflediğini belirterek, "Biz Türk güreşi olarak her zaman zirveyi hedefleyen bir ekibiz. Dünya Şampiyonası'na da madalya mücadelesi vermek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla hazırlanıyoruz. Elbette madalya sayısı konusunda hedef belirlerken sporcularımızın geçmiş başarılarını, mevcut performanslarını, uluslararası rakiplerin durumunu ve kura eşleşmelerini dikkate almak gerekiyor. Ancak bizim anlayışımız yalnızca belli sayıda madalyaya odaklanmak değil, her sıklette sonuna kadar mücadele eden ve kürsüyü zorlayan bir takım ortaya koymaktır. Türk grekoromen güreşi, tarihinden ve kazandığı başarılardan aldığı güçle mindere çıkacak. Sporcularımıza güveniyoruz. İnşallah şampiyona sonunda hem madalya sayısı hem de takım performansı açısından ülkemizi mutlu edecek sonuçlar elde ederiz" dedi.

Güçlü rakiplere karşı Türkiye'nin rekabet gücüne güveniyorlar

Dünya Şampiyonası'nda karşılaşabilecekleri güçlü rakipleri değerlendiren Donat, uluslararası arenada önemli başarıları bulunan ülkelerin bulunduğunu ancak Türkiye'nin de grekoromen güreşte köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Grekoromen güreşte dünya genelinde çok güçlü ülkeler var. İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Macaristan, Sırbistan ve diğer Avrupa ülkeleri uluslararası arenada önemli başarılar elde ediyor. Her ülkenin kendine özgü bir güreş anlayışı ve güçlü sporcuları bulunuyor. Ancak Türkiye de grekoromen güreşin en köklü ve başarılı ülkelerinden biri. Tarihimiz, olimpiyat madalyalarımız, dünya şampiyonluklarımız ve yetiştirdiğimiz sporcular bunun en önemli göstergesi. Biz rakiplerimizi elbette analiz ediyoruz. Hangi ülkenin hangi sıklette güçlü olduğunu, sporcuların teknik özelliklerini ve müsabaka alışkanlıklarını değerlendiriyoruz. Fakat yalnızca rakiplerin gücüne odaklanırsanız kendi potansiyelinizi ikinci plana atarsınız. Bizim önceliğimiz kendi sporcularımızın performansını en üst seviyeye çıkarmak. Türk güreşçisi mindere inandığı zaman her rakiple mücadele edebilecek güce ve tecrübeye sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Kura çekimi şampiyonanın gidişatını etkiliyor"

Kura çekiminin turnuvadaki mücadeleyi etkileyen unsurlardan biri olduğunu belirten Donat, güçlü rakiplerle erken turlarda karşılaşmanın zorluk oluşturabileceğini ancak sporcuların her türlü eşleşmeye hazırlandığını kaydederek, "Kura çekimi, şampiyonanın gidişatını etkileyen önemli unsurlardan biridir. İlk turda güçlü bir rakiple karşılaşmak sporcunun turnuvadaki yolunu zorlaştırabilir. Ancak Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefleyen bir sporcunun karşısına mutlaka güçlü rakipler çıkacaktır. Biz sporcularımızı yalnızca belirli bir rakibe karşı değil, karşılaşabilecekleri farklı güreş stillerine göre hazırlıyoruz. Teknik ve taktik çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Bir sporcunun hedefi büyükse kura ne olursa olsun mindere çıkıp mücadele etmek zorundadır. Elbette avantajlı eşleşmeler önemlidir fakat şampiyonluk yolunda asıl belirleyici olan sporcunun hazırlığı, konsantrasyonu ve müsabaka sırasında doğru kararlar verebilmesidir. Biz her ihtimali değerlendirerek hazırlık yapıyoruz. Hangi rakip gelirse gelsin, sporcularımızın kendi güreşlerini ortaya koymalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Rıza Kayaalp'in dönüşü Türk güreşi açısından önemli"

Rıza Kayaalp'in yeniden üst düzey müsabakalarda mücadele etmesini değerlendiren Şaban Donat, tecrübeli güreşçinin hem bireysel kariyeri hem de milli takım açısından önemli bir isim olduğunu belirterek, "Rıza Kayaalp, Türk grekoromen güreşinin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Yıllar boyunca ortaya koyduğu performans, kazandığı madalyalar ve uluslararası tecrübesiyle Türk güreşine büyük katkılar sağladı. Böylesine tecrübeli bir sporcunun yeniden üst düzey müsabakalarda mücadele etmesi, hem kendi kariyeri hem de Türk güreşi açısından önemli. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarı da onun mücadele gücünü ve hedeflerinden vazgeçmeyen karakterini gösteriyor. Rıza'nın tecrübesi yalnızca kendi sıkleti açısından değil, takımın genel motivasyonu bakımından da değerli. Genç sporcularımız böyle isimlerle aynı takımda bulunarak uluslararası müsabaka kültürünü, disiplinin önemini ve büyük hedeflere ulaşmak için gereken kararlılığı daha yakından görebiliyor. Ancak her şampiyonanın kendi şartları var. Dünya Şampiyonası çok farklı bir rekabet ortamı sunuyor. Biz Rıza'nın tecrübesine ve mücadelesine güveniyoruz" dedi.

Rıza Kayaalp'in 6. dünya şampiyonluğu hedefi

Rıza Kayaalp'in 6. dünya şampiyonluğunu kazanmasının Türk güreş tarihi açısından büyük önem taşıyacağını ifade eden Donat, bu başarının uzun yıllara yayılan emek ve istikrarın göstergesi olacağını dile getirerek, "Rıza Kayaalp'in 6. dünya şampiyonluğunu kazanması, Türk güreş tarihi açısından son derece önemli bir başarı olur. Böyle bir sonuç, yalnızca bireysel bir şampiyonluk olarak değerlendirilmemeli; aynı zamanda yıllar boyunca verilen emeğin, disiplinin ve istikrarlı çalışmanın bir göstergesi olarak görülmeli. Dünya şampiyonu olmak zaten çok zor. Bunu farklı yıllarda tekrar tekrar başarmak ise çok daha büyük bir özveri gerektiriyor. Sporcu yıllar içerisinde değişen rakiplere, farklı güreş stillerine ve fiziksel zorluklara karşı kendisini sürekli geliştirmek zorunda. Rıza'nın bu hedefe ulaşabilmesi için fiziksel hazırlığı, müsabaka stratejisi, konsantrasyonu ve karşılaşmalar boyunca enerjisini doğru kullanması belirleyici olacak. Biz kendisine güveniyoruz. Fakat büyük şampiyonluklar yalnızca geçmiş başarılarla kazanılmaz. Her müsabakaya yeniden başlamak, rakibi ciddiye almak ve minderde en iyi performansı ortaya koymak gerekir. İnşallah Rıza, Türk bayrağını bir kez daha zirvede dalgalandırır ve ülkemize yeni bir gurur yaşatır" ifadelerini kullandı.

"Enes Başar, Kerem Kamal ve diğer milli güreşçilerden beklenti yüksek"

Rıza Kayaalp'in yanı sıra Enes Başar, Kerem Kamal, Murat Fırat, Cengiz Arslan ve Ali Cengiz gibi sporcuların da madalya mücadelesi verebilecek kapasitede olduğunu belirten Donat, milli takımın farklı sıkletlerde güçlü bir kadroya sahip olduğunu ifade ederek, "Milli takımımızda yalnızca tek bir sporcuya bağlı olmayan, farklı sıkletlerde madalya mücadelesi verebilecek bir kadroya sahibiz. Enes Başar, Kerem Kamal, Murat Fırat, Cengiz Arslan ve Ali Cengiz gibi sporcularımızın uluslararası tecrübeleri ve önemli organizasyonlarda elde ettikleri sonuçlar var. Bu sporcularımızın her biri kendi sıkletinde önemli bir mücadele ortaya koyabilecek kapasiteye sahip. Dünya Şampiyonası'nda belirleyici olan, sporcunun hazırlık döneminde geliştirdiği performansı mindere ne ölçüde yansıtabildiğidir. Bizim beklentimiz, bütün sporcularımızın kendi potansiyellerini ortaya koymaları ve son ana kadar mücadele etmeleridir. Elbette madalya kazanmak istiyoruz ancak bunun yanında genç sporcularımızın tecrübe kazanması, uluslararası rekabet düzeyini görmesi ve gelecekteki şampiyonalar için gelişim sağlaması da çok önemli. Türk güreşinin geleceği açısından gençlerimize yatırım yapmak zorundayız. Tecrübeli sporcularımızın başarılarını sürdürürken yeni şampiyonlar yetiştirmek de temel sorumluluklarımızdan biri" diye konuştu.

"Türk güreşinde bilimsel antrenman yöntemlerinin önemi artıyor"

Uluslararası güreşte rekabetin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Şaban Donat, teknik ve fiziksel gelişimin yanı sıra spor bilimlerinden yararlanmanın da başarıda önemli rol oynadığını belirterek, "Uluslararası güreş her geçen yıl daha rekabetçi hale geliyor. Artık sporcular yalnızca kuvvetleriyle değil; teknik çeşitlilikleri, taktiksel becerileri, çabuklukları, dayanıklılıkları ve müsabaka içindeki karar verme yetenekleriyle de öne çıkıyor. Rakip ülkeler spor bilimlerinden, performans analizlerinden, beslenme planlamasından ve modern antrenman yöntemlerinden daha fazla yararlanıyor. Bizim de bu gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Türk güreşi köklü bir geçmişe ve güçlü bir altyapıya sahip. Ancak geçmişte kazanılan başarılar gelecekteki başarıların garantisi değildir. Kendimizi sürekli yenilemek ve geliştirmek zorundayız. Özellikle sporcu gelişiminin erken yaşlardan itibaren planlanması, teknik eğitim kalitesinin artırılması, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının bireyselleştirilmesi, sakatlıkların önlenmesi ve sporcuların psikolojik açıdan desteklenmesi üzerinde durmalıyız. Bunun yanında antrenörlerimizin bilgi birikimini geliştirmek, bilimsel verileri antrenman süreçlerine daha fazla dahil etmek ve uluslararası rakipleri sistemli biçimde analiz etmek de büyük önem taşıyor. Bizim hedefimiz yalnızca bugünün şampiyonlarını yetiştirmek değil, Türk güreşinin uluslararası alandaki gücünü gelecek nesillere de taşımaktır" dedi.

"Hedef, olimpiyatlara uzanan sürdürülebilir başarı sistemi"

Türk grekoromen güreşinin gelecek yıllardaki hedeflerine değinen Donat, dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra olimpiyat oyunlarında da zirve mücadelesi vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Türk grekoromen güreşinin hedefi her zaman dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer almak ve uluslararası şampiyonalarda zirve mücadelesi vermektir. Dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra olimpiyat oyunları da bu hedeflerin en önemli parçalarından biri. Ancak olimpiyat madalyası, yalnızca olimpiyat yılına hazırlanarak kazanılabilecek bir başarı değildir. Bunun temelinde uzun yıllara yayılan bir sporcu yetiştirme sistemi bulunmalıdır. Öncelikle altyapıdan itibaren yetenekli sporcuların doğru tespit edilmesi, teknik gelişimlerinin planlı şekilde desteklenmesi ve fiziksel kapasitelerinin yaşlarına ve bireysel özelliklerine uygun biçimde geliştirilmesi gerekiyor. Genç sporcuların uluslararası tecrübe kazanması, büyük organizasyonlarda mücadele eden sporcularımızın bilgi ve deneyimlerini yeni nesillere aktarması da bu sistemin önemli bir parçası. Ayrıca antrenörler, spor bilimciler, sağlık ekipleri ve federasyon arasında güçlü bir iş birliği kurulması gerekiyor. Sporcularımızın yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve taktiksel açıdan da gelişimini desteklemeliyiz. Biz Türk güreşinin geçmişinden güç alıyor, geleceğine güveniyoruz. Hedefimiz günü kurtaran başarılar değil, sürdürülebilir bir başarı sistemi oluşturmak. Türk bayrağını Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda dalgalandıracak yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı