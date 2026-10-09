Haberler

İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, Sivas Zara'da 22 sporcuyla kampa girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, Sivas Zara'da 22 sporcuyla kampa girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, kasım ayında Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Sivas'ın Zara ilçesinde kampa girdi. 22 sporcunun bulunduğu kampta milliler, 25 Kasım'daki şampiyonada altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İşitme Engelli Kadın Güreş Milli Takımı, kasım ayında Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sivas'ın Zara ilçesinde kampa girdi. 22 sporcunun yer aldığı kampta, milliler şampiyonada başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu öncülüğünde oluşturulan milli takım, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına başladı. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular, Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Kadın İşitme Engelli Güreş Milli Takım Antrenörü Murat Gençtürk, kadınlar işitme engelli güreşinin bu yıl dünyada ilk kez kurulduğunu belirtti. Gençtürk, Avrupa Şampiyonası'nın 25 Kasım'da düzenleneceğini, gelecek yıl 7 Temmuz'da ise Ankara'da Dünya Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmayı hedeflediklerini ifade eden Gençtürk, Türk bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istediklerini kaydetti.

Milli takımda 10 sıklette mücadele edecek sporcuların bulunduğunu aktaran Gençtürk, işitme engelli kadın güreşçilere ulaşma konusunda zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Gençtürk, güreşe ilgi duyan işitme engelli kadın sporcuları milli takım kamplarına katılmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler

Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı! Alex ve Felipe Melo da listede

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Brezilya'da üretilen savaş uçağı ilk kez havalandı

Kendi topraklarında ürettikleri savaş uçağı ilk kez havalandı
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı