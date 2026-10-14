Haberler

Kayserili güreşçi Azat Sarıyar, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserili güreşçi Azat Sarıyar, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserili milli güreşçi Azat Sarıyar, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Sarıyar, elde ettiği bu dereceyle Türkiye'ye ve Kayseri'ye büyük gurur yaşattı.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili milli güreşçi Azat Sarıyar, grekoromen stil 67 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle Türkiye'ye ve Kayseri'ye büyük gurur yaşattı.

Kayseri'nin yetiştirdiği milli güreşçi Azat Sarıyar, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkan Sarıyar, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan Azat Sarıyar, ilk turda Kazakistanlı Tolegen Amirkhanov'u 5-0, ikinci turda ise Azerbaycanlı Mohammed Shukurzade'yi 5-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Gürcü rakibi Anri Khozrevanidze'yi 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Asya Şampiyonu Japon güreşçi Takaku Suzuki ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 10-6 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında U20 Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Rus güreşçi Erzu Zakriev ile karşılaşan Azat Sarıyar, mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayan başarılı güreşçi, hem Türkiye'ye hem de Kayseri'ye büyük bir gurur yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı

Görüntü bu sabah TBMM'de kaydedildi

Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Taksici dehşeti! Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı

Başkentte taksici dehşeti! Eve bıraktığı müşterisine kabusu yaşattı