15 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 45 madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 45 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 15 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, Koprivnica kentindeki organizasyonda üç stilde de Balkan şampiyonu oldu.

Milliler, şampiyonada 17 altın, 12 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 45 madalya kazandı.

Ay-yıldızlılar, kızlar kategorisinde 6 altın, 5 gümüş ve 6 bronz, grekoromende 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz, serbest stilde ise 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Kaynak: AA