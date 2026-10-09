Haberler

Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Haber Videosunu İzle
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'da düzenlenen bir profesyonel güreş müsabakası faciayla sonuçlandı. El Hijo de Fishman adlı güreşçinin tehlikeli bir hareketle yere çarptığı 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan güreşçi hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

  • Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Mineral de la Reforma kentinde düzenlenen profesyonel güreş organizasyonunda, El Hijo de Fishman adıyla tanınan 36 yaşındaki güreşçi, 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda'ya tehlikeli bir güreş hareketi uyguladı.
  • Hakemi baş aşağı konuma getirerek ringe çarpan güreşçinin hareketinin ardından hareketsiz kalan Pineda, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
  • El Hijo de Fishman gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Mineral de la Reforma kentinde düzenlenen profesyonel güreş organizasyonunda korkunç bir olay yaşandı.

El Hijo de Fishman adıyla tanınan 36 yaşındaki güreşçi, müsabaka sırasında 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda'ya tehlikeli bir güreş hareketi uyguladı. Hakemi baş aşağı konuma getirerek ringe çarpan güreşçinin hareketinin ardından Pineda hareketsiz kaldı.

75 YAŞINDAKİ HAKEM HAYATINI KAYBETTİ

Güreş dünyasında "El Búho" lakabıyla tanınan deneyimli hakeme müdahale edildi. Ancak sağlık ekipleri, Pineda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı anlar müsabakayı izleyenlerin kameralarına yansırken hakemin ölümü güreş camiasında büyük üzüntü yarattı.

GÜREŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından El Hijo de Fishman gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Güreşçi hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma yürütülürken tehlikeli hareketin hangi koşullarda gerçekleştirildiği ve organizasyondaki güvenlik önlemleri de incelemeye alındı.

İlgili Haberler
Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadıGüreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi

İBB davasının firari isminin Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFurkan Şengil:

güreşçi akp liymiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ölen hakem 75 yaşında!!!...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri İncesu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kara yolunu kilitleyen kaza: Çok sayıda ölü var
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Beyoğlu'nda camide 5 bin euro çalındı, 620 dakikalık kayıtla şüpheli tutuklandı

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Türk futbolunda tarihi gün! Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor

İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Aydın'da kahreden ölüm! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, eşini banyoda hareketsiz buldu

Çocuğunun telefonuyla eve koştu! Banyoya girince yıkıldı
Güllü davasında kritik duruşma! Kızı müebbet istemiyle yargılanıyor

Güllü'nün ölümünde ikinci duruşma başladı! Tuğyan hakim karşısında
Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

Hayvana eziyet eden adama unutamayacağı ders