Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika'da düzenlenen bir profesyonel güreş müsabakası faciayla sonuçlandı. El Hijo de Fishman adlı güreşçinin tehlikeli bir hareketle yere çarptığı 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan güreşçi hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
- Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Mineral de la Reforma kentinde düzenlenen profesyonel güreş organizasyonunda, El Hijo de Fishman adıyla tanınan 36 yaşındaki güreşçi, 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda'ya tehlikeli bir güreş hareketi uyguladı.
- Hakemi baş aşağı konuma getirerek ringe çarpan güreşçinin hareketinin ardından hareketsiz kalan Pineda, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
- El Hijo de Fishman gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Mineral de la Reforma kentinde düzenlenen profesyonel güreş organizasyonunda korkunç bir olay yaşandı.
El Hijo de Fishman adıyla tanınan 36 yaşındaki güreşçi, müsabaka sırasında 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda'ya tehlikeli bir güreş hareketi uyguladı. Hakemi baş aşağı konuma getirerek ringe çarpan güreşçinin hareketinin ardından Pineda hareketsiz kaldı.
75 YAŞINDAKİ HAKEM HAYATINI KAYBETTİ
Güreş dünyasında "El Búho" lakabıyla tanınan deneyimli hakeme müdahale edildi. Ancak sağlık ekipleri, Pineda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı anlar müsabakayı izleyenlerin kameralarına yansırken hakemin ölümü güreş camiasında büyük üzüntü yarattı.
GÜREŞÇİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından El Hijo de Fishman gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Güreşçi hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma yürütülürken tehlikeli hareketin hangi koşullarda gerçekleştirildiği ve organizasyondaki güvenlik önlemleri de incelemeye alındı.