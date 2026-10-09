Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

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Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Mineral de la Reforma kentinde düzenlenen profesyonel güreş organizasyonunda korkunç bir olay yaşandı.

El Hijo de Fishman adıyla tanınan 36 yaşındaki güreşçi, müsabaka sırasında 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda'ya tehlikeli bir güreş hareketi uyguladı. Hakemi baş aşağı konuma getirerek ringe çarpan güreşçinin hareketinin ardından Pineda hareketsiz kaldı.

75 YAŞINDAKİ HAKEM HAYATINI KAYBETTİ

Güreş dünyasında "El Búho" lakabıyla tanınan deneyimli hakeme müdahale edildi. Ancak sağlık ekipleri, Pineda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı anlar müsabakayı izleyenlerin kameralarına yansırken hakemin ölümü güreş camiasında büyük üzüntü yarattı.

GÜREŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından El Hijo de Fishman gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Güreşçi hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma yürütülürken tehlikeli hareketin hangi koşullarda gerçekleştirildiği ve organizasyondaki güvenlik önlemleri de incelemeye alındı.

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