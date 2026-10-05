Düzce'de Amatör Spor Haftası jimnastik, karate ve güreş gösterileriyle başladı

Düzce'de Amatör Spor Haftası etkinliklerinde jimnastik, karate ve güreş branşlarındaki sporcuların gösterileri yoğun ilgi gördü.

Düzce'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen programla başladı. Çelenk sunumuyla başlayan programda farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcular gösteriler gerçekleştirdi. Jimnastik, karate ve güreş takımlarının gösterileri, meydanda bulunan vatandaşlardan ilgi gördü. Sporcuların sergilediği performanslar etkinlik alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu, gençleri spora yönlendiren ailelere ve amatör spor kulüplerine destek veren kurumlara teşekkür etti. Postoğlu, gençlere spordan uzaklaşmamaları çağrısında bulunarak, "Bu hafta sizlerin haftası. Hatta önümüzdeki yıllar sizlerin günleri. Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek veren başta Valimiz Mehmet Makas olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, ailelerinizi kutluyorum. Sizleri sahalara gönderip spordan uzak tutmuyorlar. Sahalardan, salonlardan ayrılmayın çünkü gençler geleceğimizdir" ifadelerini kullandı.

Düzce'de 45 bin 186 lisanslı sporcu bulunuyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk de Amatör Spor Haftası'nın Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi. Haftanın, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirten Arslantürk, hafta boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirileceğini ifade etti. Arslantürk, Düzce'de 45 bin 186 sporcu ve 189 spor kulübünün bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı