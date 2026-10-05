Haberler

Düzce'de Amatör Spor Haftası jimnastik, karate ve güreş gösterileriyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Amatör Spor Haftası jimnastik, karate ve güreş gösterileriyle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri Anıtpark Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Jimnastik, karate ve güreş gösterileri ilgi görürken kentte 45 bin 186 lisanslı sporcu ve 189 spor kulübü bulunduğu belirtildi.

Düzce'de Amatör Spor Haftası etkinliklerinde jimnastik, karate ve güreş branşlarındaki sporcuların gösterileri yoğun ilgi gördü.

Düzce'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen programla başladı. Çelenk sunumuyla başlayan programda farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcular gösteriler gerçekleştirdi. Jimnastik, karate ve güreş takımlarının gösterileri, meydanda bulunan vatandaşlardan ilgi gördü. Sporcuların sergilediği performanslar etkinlik alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu, gençleri spora yönlendiren ailelere ve amatör spor kulüplerine destek veren kurumlara teşekkür etti. Postoğlu, gençlere spordan uzaklaşmamaları çağrısında bulunarak, "Bu hafta sizlerin haftası. Hatta önümüzdeki yıllar sizlerin günleri. Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek veren başta Valimiz Mehmet Makas olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, ailelerinizi kutluyorum. Sizleri sahalara gönderip spordan uzak tutmuyorlar. Sahalardan, salonlardan ayrılmayın çünkü gençler geleceğimizdir" ifadelerini kullandı.

Düzce'de 45 bin 186 lisanslı sporcu bulunuyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk de Amatör Spor Haftası'nın Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi. Haftanın, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirten Arslantürk, hafta boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirileceğini ifade etti. Arslantürk, Düzce'de 45 bin 186 sporcu ve 189 spor kulübünün bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Deprem bilimciden Adana için korkutan uyarı! 5-5.8 arasında yeni depremler bekleniyor

Deprem bilimciden Adana için korkutan uyarı
Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koltukta uyuyakaldı, sabah bacakları tutmadı! Omurilik felci teşhisi konan Serkan Özdemir'in tek hayali sokağa çıkmak

Koltukta uyuyakaldı, uyandığında yürüyemiyordu! Tek hayali o
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...

Tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu

İşte Yasin'in ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

İdamı başarısız olmuştu: Christa Pike yeniden infaz edilebilir
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim