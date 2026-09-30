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Edirne SEM sporcusu Ahmet Çiftçi, U17 Erkekler Balkan Güreş Şampiyonası'nda yarışacak

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Edirne SEM sporcusu Ahmet Çiftçi, U17 Erkekler Balkan Güreş Şampiyonası'nda yarışacak
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Edirne Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Ahmet Çiftçi, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenecek U17 Erkekler Balkan Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek. Çiftçi, şampiyonada Türkiye'yi ve Edirne'yi temsil edecek; açıklamada kendisine ve tüm sporculara başarı dilendi.

Edirne Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Ahmet Çiftçi, Hırvatistan'da düzenlenecek U17 Erkekler Balkan Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada Çiftçi, Türkiye'yi ve Edirne'yi temsil edecek.

Açıklamada, uluslararası organizasyonda mücadele edecek Çiftçi'ye ve şampiyonaya katılacak tüm sporculara başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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