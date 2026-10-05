Edirne TOHM sporcuları U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz kazandı

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Hırvatistan'da düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koprivnica kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Edirne TOHM sporcuları Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyonada kadınlar 50 kiloda Yağmur Karabacak ile 55 kiloda Betül Günay altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu oldu.

53 kiloda mücadele eden Sahra Karakaya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada, sporcular ile başarılarında emeği bulunan antrenörler tebrik edildi.

Kaynak: AA