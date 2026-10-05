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Denizlili güreşçiler Balkan Güreş Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 bronz madalya kazandı

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Denizlili güreşçiler Balkan Güreş Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 bronz madalya kazandı
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Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda Denizlili güreşçiler 4 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Madalyalarla yurda dönen sporcular Denizli'de çiçeklerle karşılanırken, Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan güreşçileri ve antrenörleri tebrik etti.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda Denizlili güreşçilerimiz toplamda 4 altın ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Balkan Güreş Şampiyonası 29 Eylül - 04 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlendi. Milli takımımız şampiyona boyunca farklı kategorilerde minderde mücadele etti.

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Milli mayo ile minderin tozunu attı. U15 kategorisinde mindere çıkan 48 kg.'da M. Hasan Hüseyin Çelik, 75 kg.'da M. Abdülkadir Çelik ve 85 kg.'da Hamza Özden rakiplerini tek tek devirerek Balkan Şampiyonu oldu. Denizli'de yetişen Acıpayamlı sporcu Serhat Abay, Serbest Stil U20 kategorisi 92 kiloda rakiplerini mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu. 57 kg.'da Derviş Mehmet Bozkurt ile U15 Kadınlar 62 kg.'da Yaren Sert ise bronz madalya kazanarak kürsüdeki yerini aldı. Denizlili Antrenör Adem Taşçı, şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görev aldı.

Şampiyonlar çiçeklerle karşılandı

Hırvatistan'daki zaferin ardından yurda dönen başarılı sporcularımızı, Denizli'ye dönüşlerinde Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleri, sporcu arkadaşları ve aileleri coşkuyla karşıladı. Çiçeklerle karşılanan milli güreşçilerimiz, kazandıkları madalyalarla Denizli'ye gurur yaşattı.

Erdoğan, güreşçileri kutladı

Balkan Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden güreşçileri ve antrenörlerini, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik etti. Sporcu Eğitim Merkezi çatısı altında sürdürülen çalışmaların uluslararası başarılarla taçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, milli sporcularımıza başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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