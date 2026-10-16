Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli güreşçi temsil edecek

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Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Başkent Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak şampiyonaya katılacak ülkeler, sporcu listelerini Dünya Güreş Birliğine (UWW) bildirdi.

Şampiyona grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlılar, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda, Avrupa şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak rekor kıran Rıza Kayaalp temsil edecek.

UWW'nin internet sitesindeki şampiyona kadrosunda yer alan 30 milli güreşçi şöyle:

Grekoromen

55 kilo: Ömer Halis Recep

60 kilo: Enes Başar

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Yüksel Sarıçiçek

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil Kamal

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Sevim Akbaş

65 kilo: Ayşe Erkan

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

Erkekler serbest stil

57 kilo: Muhammet Karavuş

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Ferhat Kılıç

74 kilo: Cüneyt Budak

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: İsmail Küçüksolak

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Alperen Tokgöz

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Not: Takımlar, katılımcı listelerini, kura çekiminden 72 saat öncesine kadar değiştirme hakkına sahip.

Kaynak: AA