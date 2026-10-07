Haberler

57 yıl sonraki Yağlı Güreş Kupası şampiyonu Dikik, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
57 yıl sonraki Yağlı Güreş Kupası şampiyonu Dikik, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda Deste Küçük Boy Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanan Kadir Buğra Dikik, kupasını Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a takdim etti. Vali Akbıyık, genç pehlivanı altınla ödüllendirdi.

57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda şampiyon olan genç pehlivan Kadir Buğra Dikik, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Fethiye Güreş Spor Kulübü pehlivanı Kadir Buğra Dikik, 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda elde ettiği Deste Küçük Boy Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından şampiyonluk kupasını Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a takdim etti.

Ziyarete Beşkaza Kültür Platformu Başkanı Devrim Karakuş, Fethiye Güreş Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Yüksel Topçu, Kulüp Yöneticisi Şevket Gürol ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da katıldı.

Gençlik Yılı'nda gençlerin sporda ve hayatın her alanında elde ettiği başarıların Muğla adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Vali Akbıyık, Kadir Buğra Dikik'in elde ettiği başarının ata sporunun geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık, "Kadir Buğra evladımızın er meydanında sergilediği azim, kararlılık ve disiplin, ata sporumuzun geleceği açısından hepimize büyük bir gurur yaşatmıştır. İnanıyorum ki Kadir Buğra evladımız bu azim ve gayretle daha nice şampiyonluklara imza atacak, ilimizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı en üst kürsülerde gururla temsil edecektir" dedi.

Genç sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden Akbıyık, genç pehlivanın başarısında emeği geçen kulüp yöneticileri ve antrenörünü de tebrik etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde elde ettiği dereceyle Ayak Boyu'ndan Deste Küçük Boy'a terfi eden Kadir Buğra Dikik, Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'ndaki şampiyonluğuyla başarısını perçinleyerek aynı sezonda Deste Orta Boy'a yükselme başarısı gösterdi.

Vali Akbıyık, genç pehlivanı, ailesini, antrenörünü ve kulüp yöneticilerini tebrik ederek Kadir Buğra Dikik'i altınla ödüllendirdi ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı

Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Dosyasındaki detay isyan ettirdi
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar

Tam geri dönüyor derken hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

TFF'den Arda Turan bombası!

İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

Galatasaray'ın tüm planını yerle bir ettiler

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti

Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte kayyum belediye başkan yardımcısının evinden çıkan paralar