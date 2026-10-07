57 yıl sonraki Yağlı Güreş Kupası şampiyonu Dikik, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda şampiyon olan genç pehlivan Kadir Buğra Dikik, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Fethiye Güreş Spor Kulübü pehlivanı Kadir Buğra Dikik, 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda elde ettiği Deste Küçük Boy Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından şampiyonluk kupasını Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a takdim etti.

Ziyarete Beşkaza Kültür Platformu Başkanı Devrim Karakuş, Fethiye Güreş Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Yüksel Topçu, Kulüp Yöneticisi Şevket Gürol ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da katıldı.

Gençlik Yılı'nda gençlerin sporda ve hayatın her alanında elde ettiği başarıların Muğla adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Vali Akbıyık, Kadir Buğra Dikik'in elde ettiği başarının ata sporunun geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık, "Kadir Buğra evladımızın er meydanında sergilediği azim, kararlılık ve disiplin, ata sporumuzun geleceği açısından hepimize büyük bir gurur yaşatmıştır. İnanıyorum ki Kadir Buğra evladımız bu azim ve gayretle daha nice şampiyonluklara imza atacak, ilimizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı en üst kürsülerde gururla temsil edecektir" dedi.

Genç sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden Akbıyık, genç pehlivanın başarısında emeği geçen kulüp yöneticileri ve antrenörünü de tebrik etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde elde ettiği dereceyle Ayak Boyu'ndan Deste Küçük Boy'a terfi eden Kadir Buğra Dikik, Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'ndaki şampiyonluğuyla başarısını perçinleyerek aynı sezonda Deste Orta Boy'a yükselme başarısı gösterdi.

Vali Akbıyık, genç pehlivanı, ailesini, antrenörünü ve kulüp yöneticilerini tebrik ederek Kadir Buğra Dikik'i altınla ödüllendirdi ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı