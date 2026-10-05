Düzce Valisi Makas, Amatör Spor Haftası'nda sporculara destek mesajı verdi

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Amatör Spor Haftası kapsamında spor camiasını kabul ederek sporculara destek mesajı verdi.

Vali Mehmet Makas, 2026 yılı Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Postoğlu ile antrenör, sporcu ve kulüp yöneticilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Gerçekleştirilen kabulde sporun kentte daha geniş kitlelere ulaştırılması ve amatör branşların desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Vali Makas, sporun her kademesinde ve branşında mücadele eden sporcuların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceklerini belirterek sporculara başarı dileklerini iletti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenecek

Amatör Spor Haftası kapsamında Düzce'de çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde İstanbul Caddesi üzerinden Anıtpark Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşün ardından Anıtpark Meydanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor branşları tarafından çeşitli gösteriler sunulacak. Program kapsamında güreş, karate, cimnastik ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı