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Milli güreşçi Servet Angi, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda bronz aldı

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Milli güreşçi Servet Angi, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 63 kiloda bronz madalya kazandı. Angi, bronz madalya mücadelesinde Moldovalı Vitalie Eriomenco'yu 6-5 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Milli güreşçi Servet Angi, U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazandı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden milli güreşçi Servet Angi, ilk turda Perulu rakibi William Enrique Pozo'yu 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda Çinli Zhaojian Wang'ı da 9-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi. Angi, çeyrek finalde ABD'li Landon Micheal Drury'yi 12-3 teknik üstünlükle geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde İranlı Erfan Behnam Jarkani'ye kaybeden milli güreşçi, bronz madalya mücadelesinde Moldovalı Vitalie Eriomenco'yu 6-5 yendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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