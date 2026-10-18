Grekoromen A Milli Takımı, Erzurum'daki son kampında Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen A Milli Takımı, son kampını Erzurum'da sürdürüyor.

Yüksek irtifada kamp yapan milli güreşçiler, kaldıkları otelin salonunda gerçekleştirdikleri antrenmanlar ve Palandöken Dağı'nda yürüyüş yaparak şampiyonaya hazırlanıyor. Grekoromen A Milli Güreş Takımı Antrenörü Şaban Donat, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ve Erzurum Palandöken'in kendilerine çok şeyler kattığını ifade ederek, "Palandöken'de, Ejder'de zirveye çıktık. İnşallah Kazakistan'da da zirveye çıkmayı düşünüyoruz" sözlerini kullandı.

Cengiz Arslan: "İnşallah güzel sonuçlar alacağız"

Milli Güreşçi Cengiz Arslan, Palandöken kampını dolu dolu geçtiğini belirterek, "72 kiloda ülkemizi temsil etmek üzere burada milli takım kampında bulunmaktayım. İnşallah emeklerimizin karşılığını alıp geri döneceğiz. Çok şükür yüksek rakımda çalışıyoruz. Havası olsun, beslenmemiz olsun, gerçekten burada kaliteli bir kamp geçirdik. Sonlarına yaklaş tık. Burada verdiğimiz emeklerin karşılığını almayı nasip eder Allah. Bu takıma başarılar diliyorum. Aynı zamanda takım olarak şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü herkes kendi derecesinin de üstünde burada performans gösteriyor. Yüksek rakamın verdiği tabii etkiyle de olsa gerek. İnşallah güzel olacağına umut ediyorum" dedi.

Ali Cengiz: "Takımın morali yerinde"

Palandöken'de güzel bir kamp süreci geçirdiklerini vurgulayan Milli sporcu Ali Cengiz, "Yoğun ve verimli bir şekilde dünya şampiyonasına hazırız. Takımımızın durumu çok iyi. Moral, motivasyon olarak çok iyiyiz. Güzel bir dünya şampiyonası geçireceğimizi düşünüyorum. Moralimiz güzel bir şekilde dünya şampiyonasına gideceğiz" diye konuştu.

Şaban Donat: "Güreşte ortası yok, ya iyiyiz, ya kötüyüz"

Grekoromen A Milli Güreş Takımı Antrenörü Şaban Donat ise, Kazakistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonu hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini belirterek, "Son kampımızı Erzurum olarak düşündük. Her şey iyi gidiyor, şu ana kadar bir sakatlığımız falan yok. İyi hazırlanıyoruz. 18 Ekim'de buradan çıkacağız. 21'inde de Kazakistan'a dünya şampiyonasına geçmiş olacağız. Erzurum çok güzel bir yer ve çok büyük güreşçiler çıkmıştır. Bunların en başında Reşit Karabacak, Nihat Kabanlı gibi büyük güreşçilerin geldiği bir ilde çalışmak güzel, Orada çalışıp, onların nefesi nasıl olduğunu anlıyoruz. Böylece özellikle de Reşit abinin memleketi inşallah Dünya Şampiyonası'nda da bize iyi gelecek. Erzurum'daki bu yüksek irtifa kampı. Başarılı döneceğimize inanıyorum. Güreş bizim ata sporumuz. Bizim güreşte ortası yok, ya iyiyiz, ya kötüyüz. İnşallah elimizden geldiği gibi bu güreş takımının tarihinde üç tane dünya şampiyonluğu var. Hedefimiz yine takım olarak dünyada ilk üçe girmek hem sikletlerinde büyük kaptanımız Rıza Kayaalp büyük sporcumuz. Onun daha altıncı dünya şampiyonluğuna gidiyor. Güreşte hedefimiz her zaman yükseklerdeyiz yani biz zirvedeyiz. Bildiğiniz gibi federasyon başkanımız da Dünya ve Olimpiyat şampiyonu. O da buradaydı. Ejder'e zirveye çıktık. İnşallah Kazakistan'da da zirveye çıkmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı