Şevval Çayır, Las Vegas'taki 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

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Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Türkiye'yi temsil eden Şevval Çayır, gümüş madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Şevval Çayır, ABD'nin Las Vegas kentindeki organizasyonda finalde mücadele etti.

Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan Şevval, ilk turda Kanadalı Serena Rosa Benedetto'yu, çeyrek finalde de Meksikalı Sofia Gonzalez'i 10-0 teknik üstünlükle yendi.

Milli güreşçi, yarı finalde Akdeniz Oyunları ikincisi İspanyol Carla Jaume Soler'i tuşla mağlup etti. Finalde ABD'li Cristelle Noelle Rodriguez Dobler'e yenilen Şevval Çayır, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Öte yandan, şampiyonada erkekler serbest stil müsabakaları da başladı. Serbest stil 86 kiloda mücadele eden milli güreşçi Ahmet Yağan, rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Kaynak: AA