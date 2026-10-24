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Büyüklerde ilk kez güreşti, finale çıktı! Yüksel Sarıçiçek altın madalya için son dünya şampiyonuyla karşılaşacak

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Büyüklerde ilk kez güreşti, finale çıktı! Yüksel Sarıçiçek altın madalya için son dünya şampiyonuyla karşılaşacak Haber Videosunu İzle
Büyüklerde ilk kez güreşti, finale çıktı! Yüksel Sarıçiçek altın madalya için son dünya şampiyonuyla karşılaşacak
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, büyüklerde ilk kez çıktığı şampiyonada finale yükseldi. Yarı finalde olimpiyat madalyalı Kırgız Akzhol Makhmudov'u 6-0 yenen Sarıçiçek, altın madalya maçında yarın son dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşılaşacak.

  • Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek finale çıktı.
  • Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde Kırgız Akzhol Makhmudov'u 6-0 yenerek adını finale yazdırdı.
  • Yüksel Sarıçiçek, altın madalya maçında son dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşılaşacak.

KAZAKİSTAN'DA düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, finale çıktı. İlk defa büyüklerde mindere çıkan Yüksel, yarın altın madalya maçında son dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Astana'daki organizasyonun ilk gününde, grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

YARI FİNALDE OLİMPİYAT İKİNCİSİNİ 6-0 YENDİ

Türkiye'yi grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Yüksel Sarıçiçek, ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang'ı 7-5, çeyrek finalde Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghımofrad'ı 10-2 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, yarı finalde, 77 kiloda iki dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Kırgız Akzhol Makhmudov ile karşılaştı. Rakibini 6-0 mağlup eden Yüksel, adını finale yazdırdı.

İNŞALLAH DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK ÜLKEME DÖNERİM

Dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk kez güreşen Yüksel Sarıçiçek, yarı final müsabakasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zorlu maçlarım oldu. Yarı finalde olimpiyat ikincisini yendim. İnşallah dünya şampiyonu olarak ülkeme dönerim. Ona inanıyorum. Özellikle Taha Akgül başkanımızın bize inancı çok büyük. Onu beklentisini boşa çıkarmadığım için de ayrı mutluyum. Türk halkımızdan yarınki final ve güreşecek ağabeylerim için bol bol dua istiyoruz. İnşallah kemeri alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan milli sporcu, "Erzurum kampında 3 bin 200 rakıma tırmanıyorduk. Onun verdiği avantaj da var, gerçekten nabzımızı iyi yönetebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan milli güreşçiler Ömer Halis Recep (55 kilo), Enes Başar (60 kilo) ve Ahmet Yılmaz (77 kilo) ise organizasyona veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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