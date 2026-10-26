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Astana'da dünya güreş şampiyonasında Türk kadın güreşçiler 4 kiloda mindere çıkacak

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Astana'da dünya güreş şampiyonasında Türk kadın güreşçiler 4 kiloda mindere çıkacak
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Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlar 50, 57, 65 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek final ve yarı final yapılacak. Türkiye'yi bu kategorilerde Evin Demirhan Yavuz, Elvira Süleyman Kamaloğlu, Ayşe Erkan ve Kadriye Aksoy Koçak temsil edecek.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlar 50, 57, 65 ve 76 kilo kategorilerinde elemeler, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Türkiye'yi bu sıkletlerde Evin Demirhan Yavuz, Elvira Süleyman Kamaloğlu, Ayşe Erkan ve Kadriye Aksoy Koçak temsil edecek.

2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda heyecan, kadınlar kategorisindeki müsabakalarla devam edecek. Yarın gündüz seansında 50, 57, 65 ve 76 kilolarda mindere çıkacak sporcular, elemelerin yanı sıra çeyrek ve yarı final karşılaşmalarında mücadele edecek. Türkiye adına 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu, 65 kiloda Ayşe Erkan ve 76 kiloda Kadriye Aksoy Koçak madalya yolunda avantaj elde etmeye çalışacak.

Kadın güreşçiler uluslararası başarılarını sürdürmek istiyor

Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor. Milli sporculardan Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Hırvatistan'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş gümüş, Evin Demirhan Yavuz ise bronz madalya kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da başarılı bir performans sergiledi. Kadın Güreş Milli Takımı, organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Milliler, Astana'da düzenlenen dünya şampiyonasında da bu başarılarına yenilerini eklemek için mücadele edecek.

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı kadın güreşçiler şunlar:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil Kamal

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Sevim Akbaş

65 kilo: Ayşe Erkan

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

Grekoromende 1 gümüş madalya

Türkiye, grekoromen stilde şampiyonayı 1 gümüş madalyayla tamamladı. Grekoromen stilde milli takımın tek madalyasını, 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek elde etti. Yüksel, ilk kez mücadele ettiği Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Bugün mindere çıkan milli grekoromen güreşçiler İbrahim Tığcı (97 kilo), Kerem Kamal (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo) ve Ali Cengiz (87 kilo), organizasyona veda etti.

Şampiyonada grekoromen stilde müsabakalar yarın akşam seansında 63, 67 ve 87 kiloda gerçekleştirilecek madalya müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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