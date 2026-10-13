Haberler

DPÜ’lü Melih Özdemir Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ’lü Melih Özdemir Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melih Özdemir, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melih Özdemir, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra İstanbul Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda 8 başpehlivan ile 84 pehlivan er meydanına çıkarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kupada Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde mücadele eden DPÜ'lü Melih Özdemir, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Bir yıl içerisinde iki boy atlayarak dikkat çeken Özdemir, elde ettiği şampiyonlukla Büyük Orta Boy kategorisine yükselme hakkı kazandı. Şampiyon güreşçi Melih Özdemir, başarısının ardından DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek ve beraberindeki heyetle birlikte DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı ziyaret etti. Özdemir'i başarısından dolayı tebrik eden Rektör Kızıltoprak, geleneksel yağlı güreşte elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Kızıltoprak, "Geleneksel sporumuz yağlı güreşte elde ettiği bu değerli başarılarla bizleri gururlandıran öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik, sportif ve kültürel alanlarda elde ettikleri başarıları desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Melih Özdemir'e spor hayatında nice şampiyonluklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 106 sitede yayınlandı.
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç

12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp diri diri ateşe verdiler
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Boşandılar ama bağları kopmadı! Yasemin Ergene’den eski eş açıklaması

Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Eyvahlar olsun! Aston Villa öncesi kötü haber geldi

Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli