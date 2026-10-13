DPÜ’lü Melih Özdemir Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyon oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melih Özdemir, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra İstanbul Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda 8 başpehlivan ile 84 pehlivan er meydanına çıkarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kupada Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde mücadele eden DPÜ'lü Melih Özdemir, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Bir yıl içerisinde iki boy atlayarak dikkat çeken Özdemir, elde ettiği şampiyonlukla Büyük Orta Boy kategorisine yükselme hakkı kazandı. Şampiyon güreşçi Melih Özdemir, başarısının ardından DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek ve beraberindeki heyetle birlikte DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı ziyaret etti. Özdemir'i başarısından dolayı tebrik eden Rektör Kızıltoprak, geleneksel yağlı güreşte elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Kızıltoprak, "Geleneksel sporumuz yağlı güreşte elde ettiği bu değerli başarılarla bizleri gururlandıran öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik, sportif ve kültürel alanlarda elde ettikleri başarıları desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Melih Özdemir'e spor hayatında nice şampiyonluklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı