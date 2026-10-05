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20 Yaş Altı Güreş Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda 47 madalya kazandı

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20 Yaş Altı Güreş Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda 47 madalya kazandı
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Federasyon açıklamasına göre Hırvatistan'ın Koprivnica kentindeki Balkan Güreş Şampiyonası'nda 20 Yaş Altı Güreş Milli Takımı 47 madalya kazandı. 15 altın, 13 gümüş ve 19 bronzun bulunduğu organizasyonda Milliler, 20 yaş altında üç stilde takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye, Hırvatistan'daki Balkan Güreş Şampiyonası'nda 20 yaş altında 47 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Koprivnica kentindeki organizasyon sona erdi.

Milliler, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinin ardından 20 yaş altında da üç stilde takım halinde şampiyon oldu.

20 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, organizasyonda 15 altın, 13 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 47 madalya aldı.

Ay-yıldızlılar, Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş altında 45, 17 yaş altında ise 39 madalya kazanmıştı.

Türkiye, böylece üç yaş kategorisinde toplam 131 madalya elde etti. ?

Kaynak: AA
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