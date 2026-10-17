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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli güreşçi temsil edecek

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli güreşçi temsil edecek. Grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stil olmak üzere 3 kategoride 10'ar sıklette madalya mücadelesi verilecek.

Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak ülkeler, sporcu listelerini Dünya Güreş Birliği'ne (UWW) bildirdi. Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stil olmak üzere 3 kategoride, 10'ar sıklette düzenlenecek şampiyonada milli sporcular madalya mücadelesi verecek.

UWW'nin internet sitesindeki şampiyona kadrosunda yer alan 30 milli güreşçi şu şekilde:

Grekoromen

55 kilo - Ömer Halis Recep

60 kilo - Enes Başar

63 kilo - Kerem Kamal

67 kilo - Murat Fırat

72 kilo - Cengiz Arslan

77 kilo - Ahmet Yılmaz

82 kilo - Yüksel Sarıçiçek

87 kilo - Ali Cengiz

97 kilo - İbrahim Tığcı

130 kilo - Rıza Kayaalp

Kadınlar

50 kilo - Evin Demirhan Yavuz

53 kilo - Zeynep Yetgil Kamal

55 kilo - Tuba Demir

57 kilo - Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo - Bediha Gün

62 kilo - Sevim Akbaş

65 kilo - Ayşe Erkan

68 kilo - Nesrin Baş

72 kilo - Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo - Kadriye Aksoy Koçak

Erkekler serbest stil

57 kilo - Muhammet Karavuş

61 kilo - Emrah Ormanoğlu

65 kilo - Ahmet Duman

70 kilo - Ferhat Kılıç

74 kilo - Cüneyt Budak

79 kilo - Okan Tahtacı

86 kilo - İsmail Küçüksolak

92 kilo - Fatih Altunbaş

97 kilo - Alperen Tokgöz

125 kilo - Hakan Büyükçıngıl

Ayrıca takımlar, katılımcı listelerinde kura çekiminden 72 saat öncesine kadar değişiklik yapabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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