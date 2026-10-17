Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli güreşçi temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 milli güreşçi temsil edecek. Grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stil olmak üzere 3 kategoride 10'ar sıklette madalya mücadelesi verilecek.
Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak ülkeler, sporcu listelerini Dünya Güreş Birliği'ne (UWW) bildirdi. Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stil olmak üzere 3 kategoride, 10'ar sıklette düzenlenecek şampiyonada milli sporcular madalya mücadelesi verecek.
UWW'nin internet sitesindeki şampiyona kadrosunda yer alan 30 milli güreşçi şu şekilde:
Grekoromen
55 kilo - Ömer Halis Recep
60 kilo - Enes Başar
63 kilo - Kerem Kamal
67 kilo - Murat Fırat
72 kilo - Cengiz Arslan
77 kilo - Ahmet Yılmaz
82 kilo - Yüksel Sarıçiçek
87 kilo - Ali Cengiz
97 kilo - İbrahim Tığcı
130 kilo - Rıza Kayaalp
Kadınlar
50 kilo - Evin Demirhan Yavuz
53 kilo - Zeynep Yetgil Kamal
55 kilo - Tuba Demir
57 kilo - Elvira Süleyman Kamaloğlu
59 kilo - Bediha Gün
62 kilo - Sevim Akbaş
65 kilo - Ayşe Erkan
68 kilo - Nesrin Baş
72 kilo - Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo - Kadriye Aksoy Koçak
Erkekler serbest stil
57 kilo - Muhammet Karavuş
61 kilo - Emrah Ormanoğlu
65 kilo - Ahmet Duman
70 kilo - Ferhat Kılıç
74 kilo - Cüneyt Budak
79 kilo - Okan Tahtacı
86 kilo - İsmail Küçüksolak
92 kilo - Fatih Altunbaş
97 kilo - Alperen Tokgöz
125 kilo - Hakan Büyükçıngıl
Ayrıca takımlar, katılımcı listelerinde kura çekiminden 72 saat öncesine kadar değişiklik yapabilecek.