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Astana'da başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu mindere çıkacak

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Astana'da başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu mindere çıkacak
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2026 Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak ve Barys Arena'da 9 gün sürecek. Milli takım 30 sporcuyla tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek; Rıza Kayaalp 6. altın madalyası için mindere çıkacak.

2026 Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak.

Barys Arena'da 9 gün sürecek şampiyona grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde 10'ar sıklette yapılacak.

Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda müsabakalar grekoromen stilde 24-27 Ekim, kadınlarda 27-30 Ekim, serbest stilde ise 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada yarın 55, 60, 77 ve 82 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 82 kiloda ise Yüksel Sarıçiçek temsil edecek.

En fazla dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi Rıza Kayaalp, organizasyon tarihindeki 6. altın madalyasını almak için mindere çıkacak.

Kazakistan'ın 2019'dan sonra yeniden ev sahipliği yapacağı Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen:

55 kilo: Ömer Halis Recep

60 kilo: Enes Başar

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Yüksel Sarıçiçek

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil Kamal

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Sevim Akbaş

65 kilo: Ayşe Erkan

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Muhammet Karavuş

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Ferhat Kılıç

74 kilo: Cüneyt Budak

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: İsmail Küçüksolak

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Alperen Tokgöz

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kaynak: AA
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