Astana'da başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu mindere çıkacak

Astana'da başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu mindere çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak ve Barys Arena'da 9 gün sürecek. Milli takım 30 sporcuyla tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek; Rıza Kayaalp 6. altın madalyası için mindere çıkacak.
2026 Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak.
Barys Arena'da 9 gün sürecek şampiyona grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde 10'ar sıklette yapılacak.
Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda müsabakalar grekoromen stilde 24-27 Ekim, kadınlarda 27-30 Ekim, serbest stilde ise 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada yarın 55, 60, 77 ve 82 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 82 kiloda ise Yüksel Sarıçiçek temsil edecek.
En fazla dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi Rıza Kayaalp, organizasyon tarihindeki 6. altın madalyasını almak için mindere çıkacak.
Kazakistan'ın 2019'dan sonra yeniden ev sahipliği yapacağı Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:
Grekoromen:
55 kilo: Ömer Halis Recep
60 kilo: Enes Başar
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Yüksel Sarıçiçek
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar:
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil Kamal
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Sevim Akbaş
65 kilo: Ayşe Erkan
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Kadriye Aksoy Koçak
Erkekler serbest stil:
57 kilo: Muhammet Karavuş
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Ferhat Kılıç
74 kilo: Cüneyt Budak
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: İsmail Küçüksolak
92 kilo: Fatih Altunbaş
97 kilo: Alperen Tokgöz
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl