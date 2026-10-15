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Amasya Valisi Bakan, Balkan ikincisi milli güreşçi Kuzucu'yu tebrik etti

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Amasya Valisi Bakan, Balkan ikincisi milli güreşçi Kuzucu'yu tebrik etti
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Hırvatistan'daki U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Amasyalı milli güreşçi Bilal Arda Kuzucu, Vali Önder Bakan'ı ziyaret etti. Vali Bakan, gümüş madalya kazanan Kuzucu'yu ve antrenörlerini tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Amasyalı milli güreşçi Bilal Arda Kuzucu, Vali Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Şampiyonada gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran Kuzucu'ya, ziyareti sırasında antrenörleri de eşlik etti.

Kabulde milli sporcuyla bir süre sohbet ederek elde ettiği başarı hakkında bilgi alan Vali Bakan, genç güreşçiyi ve teknik ekibini tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Vali Bakan, başarılarının devamını dilediği Kuzucu'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA
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