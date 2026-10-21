Taha Akgül, Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası için genç kadroya güveniyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nın zorlu geçeceğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Taha Akgül, başkent Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek dünya güreş şampiyonası öncesi federasyonda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Las Vegas kentindeki Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda millilerin 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandığına dikkati çeken Akgül, "Bizim için 9 madalya çok değerliydi. Dört finalimiz vardı. Özellikle bu finallerin olimpik sıkletlerde olması bizleri çok memnun etti. Çocuklarımızın güreşleri, bizleri çok memnun etti. büyükler dünya şampiyonası öncesi aslında moral bulduk. Büyüklerdeki sporcularımıza da motivasyon kaynağı oldu." dedi.

Genç sporcuların mücadelelerinden memnuniyetini dile getiren Akgül, kadınlar ağır sıklette Elmira Yasin'in, Yasemin Adar Yiğit'in boşluğunu doldurabilecek potansiyelenin olduğunu vurguladı.

Taha Akgül, ümitlerin ardından büyüklerde dünya şampiyonası heyecanı yaşanacağını belirterek, "Şimdi Astana'ya gidiyoruz. Geçen sene dünya şampiyonası zor geçti. Yenilenme, gençleşme sürecindeyiz. Özellikle serbest takımın yaş ortalaması şu anda 23-24. Kadınlarda aynı şekilde 24-25 civarı yaş ortalamamız var. Grekoromende daha tecrübeli bir kadroya sahibiz, ortalamamız biraz daha yüksek. Orada Rıza Kayaalp kaptanımız, şampiyonumuz var. Grekoromende de yavaş yavaş yenilenme süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Gençleşmiş kadrolarla Astana'ya gideceğiz." diyen Akgül, şöyle devam etti:

"Zor bir dünya şampiyonası olacak, onun bilincindeyiz. Allah'ın izniyle geçen seneye göre daha iyi bir dünya şampiyonası geçireceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok daha iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Rıza şampiyonumuz da güreşecek. Onun da zorlu rakipleri var. Şampiyonumuzun her türlü arkasındayız. Allah'ın izniyle minderde de gereken mücadeleyi zaten gösterecektir. Diğer sporcularımız da aynı şekilde, tüm milli takımımıza, ekibimize başarılar diliyorum. Alnımızın akıyla ülkemizi temsil edip ülkemize dönmek istiyoruz."

"Rıza Kayaalp özveriyle çalışıyor"

Akgül, Rıza Kayaalp'in 37 yaşında olmasına rağmen Erzurum kampında dağlarda özveriyle çalıştığına işaret ederek, "Şampiyonumuz sorumluluğunun bilincinde, öncelikle onu söyleyeyim. Ama her şeyi de onun sırtına yüklemeyi haksızlık olarak görüyorum. Çok büyük bir yükü var. Zaten yaşadığı bir süreç vardı, döndü 13. kez Avrupa şampiyonu oldu, ülkemizi sevince boğdu. Dediğim gibi 37 çok ciddi bir yaş. Çünkü çok ağır bir sporu yapıyor. İki çocuğu var, ailesinden ayrı kamplarda çalışıyor, kolay değil. Bu kadar fedakarlık yapıp 6. dünya şampiyonluğu için güreşmek gerçekten kolay değil." diye konuştu.

Rıza'nın tecrübesiyle şampiyonada elinden geleni yapacağını söyleyen Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rıza, şu anda 'Ben artık bu işi bırakıyorum' deyip kenara çekilse hem madden hem de manevi olarak çok büyük şeyler kazanmış, tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir sporcu olarak bu işten ayrılacak ama ona rağmen özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Zor bir şampiyona geçireceğini zaten biliyoruz. Çok ciddi rakipleri var, çok genç rakipleri var. Ama Rıza'da o şampiyonluğun verdiği tecrübe, aura var. Mindere çıktığında ne yapması gerektiğini çok iyi bilen Rıza Kayaalp var. Allah'ın izniyle tecrübesiyle elinden geleni yapacaktır ama sonuç ne olursa olsun Rıza Kayaalp'in efsane olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmeyecektir. İster dünya şampiyonu olsun, ister gümüş, ister bronz alsın, efsane her zaman efsane kalacaktır. Ben de ilk günden son güne kadar orada olacağım. Rıza şampiyonumuzun tüm müsabaka sürecinde yanında olacağım. Belki yine beraber antrenman yaparız. Rabbim inşallah orada 6. dünya şampiyonluğunu nasip eder. Dünya Güreş Birliğinin de kongresi var. İnşallah dünya güreşi için hayırlı bir kongre olur."

Altyapı vurgusu

Türk güreşinin geleceğine yatırım yaptıklarının altını çizen Taha Akgül, "12 yaşında güreşe başlamış bir sporcu çok yetenekliyse 18 yaşında büyüklerde madalya kazanabilir. O süre de 6 sene. 12 ile 14 yaş grubu büyüklere geçtiğinde inşallah Türk güreşinde o zaman hareketlilik görülecektir. Her zaman söylüyorum, federasyon başkanı kim olursa olsun, görevde kim olursa olsun o zaman o rahatlığı yaşayacaktır, meyve toplama dönemi gelecektir. Birçok ülke bu dönemi tamamladı. Özellikle Asya ülkeleri bu yatırımlarını tamamladı, şu anda meyve topluyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Turnuva sayısını artırdıklarına dikkati çeken Akgül, "Yeterli mi? Değil. Daha da artırmamız gerekiyor. Türk güreşi olarak bizim daha fazla turnuvalarda yer almamız gerekiyor. İnşallah biz bu yatırımları yaptığımızda, o ülkelerin kadroları yaşlandığında, çok genç bir ekiple gelen bir Türkiye olacak. Biz, o zaman meyve toplamaya, onlar da tekrardan bir değişim sürecine girmiş olacaklar. Ekim yaptığımız kadroların hedefi, 2032 ve 2036 olimpiyatları." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA