Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, bütçenin yüzde 60-70'ini altyapıya ayırıyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türk güreşinde yeni bir jenerasyon oluşturmak amacıyla altyapıya ağırlık verdiklerini belirterek federasyon bütçesinin önemli bölümünü bu çalışmaya ayırdıklarını söyledi.

Palandöken Dağı'nda 2026 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası için kampa giren milli takımın çalışmalarını takip etmek için Erzurum'a gelen Taha Akgül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güreşte altyapıya önem verdiklerini belirten Akgül, "Bizim artık yeni bir jenerasyona, yeni bir 'ekim' dönemine ihtiyacımız vardı. Biz buna cesaret ettik ve başlattık. Bunu başlatmak kolay değil çünkü aslında görünmeyen bir alana yatırım yapıyorsunuz. Belediyelerin altyapıya yaptıkları yatırımlar çok görülmez, bu aslında aynı şey." dedi.

Akgül, bunun için ciddi maddi kaynak ayırdıklarını ifade ederek "Federasyonumuza gelen bütçemizin hemen hemen yüzde 60-70'ini altyapıya kullanıyoruz. Bu, çok ciddi bir rakam. Federasyonda bütün çalışma arkadaşlarımızla altyapıya neler yapabilirizin derdine düşüyoruz. Gerçekten onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Allah'a şükür şu anda iyi bir yoldayız. 2 senedir çocukların ve ailelerin kaybolan enerjilerini tekrar kazandırdık. Federasyonumuz şu anda özellikle projeleriyle anılan Hakkari'den Ankara'ya yaptığımız organizasyonlarla hamdolsun herkese örnek oluyor. Biz bunların sayılarını artıracağız ve bütçemizin verdiği imkanlar doğrultusunda daha iyilerini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"2 senedir ciddi bir 'ekim' dönemi içindeyiz"

Yaptıkları çalışmalarla Türk güreşinin kazanacağını vurgulayan Akgül, şöyle devam etti:

"2 senedir ciddi bir 'ekim' dönemi içindeyiz. Cefasının çekildiği dönemi maalesef biz çekeceğiz. Gelecekte biz oluruz olmayız ama güreş kazanacak. Güreş kazandığı zaman Taha Akgül, Rıza Kayaalp kazanacak güreşçi yaşayacak. Oluruz olmayız, Türk güreşinin gelecekte eğer iyi olmasını istiyorsak, bu dönemin cefasını çekmek gerekiyor. Bunu göğüsleyecek gücümüz var. Camiamıza her zaman samimi olarak doğruları söylüyoruz, olay neyse onu anlatıyoruz. Onlar da bizi samimiyetle karşılıyor. İnşallah 2 sene daha bu çocukları nasıl daha iyi geliştirebiliriz, nasıl büyüklere A Milli Takım'a çıkarabiliriz bunun derdiyle yatıp kalkacağız. Allah'ın izniyle doğru yoldayız. Türk güreşi emin ellerde doğru yolda daha da iyi olacak inşallah."

Akgül, Türkiye Güreş Şampiyonaları'nın sayısını artırmayı amaçladıklarını anlatarak oluşacak sporcu havuzuyla yetenekleri daha kolay keşfedeceklerini aktardı.

Güreşin ciddi bir kitleyi temsil ettiğine işaret eden Akgül, şunları kaydetti:

"81 ilde var olan ata sporu ve Türklerin en çok sevdiği branş. Bu anlamda altyapıdaki sporcu sayısını ne kadar artırabilirsek, mesela bu sene yaptığımız Türkiye Şampiyonası'nda 10 bine yakın sporcu yarıştı, bu kolay bir sayı değil. Orayı idare etmek, sevk idaresini sağlamak, aynı zamanda sponsorlarımızın desteğiyle katılan bütün sporcularımızın mayosuna kadar destek veriyoruz. Amacımız onlara bu işi sevdirip bu işin içinde kalmalarını sağlamak. Bütün yaş gruplarına??????? göre ayrı yetenek seçiyoruz. Seçtiklerimizi güreş eğitim merkezlerine gönderiyoruz. Onların gelişim kampları yoktu çünkü o yaşlara kamp açmak gerek görülmüyordu ama biz görüyoruz."

"850 çocuğumuzu 15 farklı şehirde kampa aldık"

Yaptıkları etkinliklere değinen Akgül, "850 çocuğumuzu 15 farklı şehirde kampa aldık. Çocuklarımızı 15 farklı şehirde bir araya getirdik. Farklı kültürleri tanıdılar, ilk defa denize girenler oldu. Çanakkale'yi görenler oldu. Yani güreşi sevdiriyoruz. Bunların içinde belki çok şampiyon çıkmayacak ama çok iyi bir mimar, avukat, bürokrat, vali, devlet adamı çıkacak. Onların hepsi 'biz güreşçiydik' diyecek. Güreşin ve yaptığımız şampiyonaların böyle bir kazanımı var. 10 binde 10 tane üst düzey sporcu çıkardığımızda Türk güreşinin kurtarıldığı an deriz." ifadelerini kullandı.

Akgül, 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kenetlendiklerini söyleyerek "Bizim için hedef her zaman olimpiyatlar. Tam olimpiyat havasına girmiş durumdayız. Takımı bu yüzden Erzurum'a getirdik ve burada izole olmalarını istedik. Erzurum sessiz, sakin, iklimi, doğası her şeyi uygun. Özellikle burayı seçtik. Şimdi dünya şampiyonamız var, orası bir nevi olimpiyatların provası. Ciddi bir sınav olacak ve zor geçeceğini biliyoruz ama biz yenileme sürecindeyiz. Allah'ın izniyle inşallah iyi bir şampiyona geçiririz. Güreş her zaman tarih boyunca olimpiyatlarda üzerine düşeni yapmıştır ki son olimpiyatta güreş iki madalya aldı. Burada da inşallah en büyük umutlarımızdan biri güreş olacaktır. Şu anda da olimpik takımımla birlikte antrenman yapıyorum birebir, güreşi yeni bıraktığım için henüz performansım düşmedi. O anlamda da sahada çocukların yanındayız. Hamdolsun her şey yolunda iyi bir dünya şampiyonası geçirmeyi umut ediyoruz. Milletimiz bize dua etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA