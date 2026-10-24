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Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası başladı, Türkiye 30 sporcuyla madalya arayacak

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Astana'daki Dünya Güreş Şampiyonası başladı, Türkiye 30 sporcuyla madalya arayacak
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı. Şampiyonada 30 sporcuyla yer alan Türkiye tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek; 30 sıklette toplam 120 madalya dağıtılacak.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Başkent Astana'daki şampiyonanın ilk gününde, grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kiloda müsabakalar yapılıyor.

Dünya Şampiyonası'na 7 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapan Astana'da, 900'e yakın güreşçi mindere çıkacak.

Şampiyonada 30 sporcuyla yer alan Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Dünyanın en iyi güreşçilerinin belli olacağı şampiyonada 30 sıklette toplam 120 madalya dağıtılacak.

Barys Arena'daki organizasyonda müsabakalar grekoromen stilde 24-27 Ekim, kadınlarda 27-30 Ekim, serbest stilde ise 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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