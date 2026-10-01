Haberler

Anzor Yasin, U15 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anzor Yasin, U15 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 38 kiloda bronz madalya kazandı. 28 Eylül-5 Ekim 2026'da 14 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Yasin, Balkan üçüncüsü oldu.

Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 38 kiloda bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 14 ülkeden sporcular katıldı.

Türkiye'yi temsil eden Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, 38 kilo Grekoromen kategorisinde mücadele ederek Balkan üçüncüsü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı

Tuğyan'ın Güllü'yü nasıl katlettiğini mahkemede itiraf etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş: Artık dahil değilim

Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Netanyahu'ya soğuk duş
Ünlü komedyen Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! Eşi yarı yaşında

Binbir surat komedyen 3. kez evlendi: Yeni eşi çocuğundan küçük

Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi

Eyvahlar olsun! Kötü haber geldi
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama

Fener'in yıldızını el üstünde tutuyor: Onun için İstanbul'a gittim
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın