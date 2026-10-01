Anzor Yasin, U15 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 38 kiloda bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 14 ülkeden sporcular katıldı.

Türkiye'yi temsil eden Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, 38 kilo Grekoromen kategorisinde mücadele ederek Balkan üçüncüsü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı