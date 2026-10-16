Milli güreşçi Elmira Yasin, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Las Vegas'ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli güreşçi Elmira Yasin, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. Şampiyonada 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Elmira Yasin, bronz madalya kazanarak dünya üçüncülüğü elde etti.

İlk turda Avrupa şampiyonu Belaruslu Viktorya Radzkova'yı 6-1 mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde dünya şampiyonu Amerikalı Kylie Wecker'e 6-0 mağlup oldu.

Repesaj müsabakasında Polonyalı Patrycja Cuber'i 4-0 mağlup eden Elmira Yasin, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya mücadelesinde Rus sporcu Maria Silina'yı yenen milli güreşçi, dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı