Milli güreşçiler Angi ve Berber, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda bronz aldı

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ABD'de düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporculardan Servet Angi ve Alperen Berber, bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Las Vegas kentindeki organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Şampiyonada 63 kiloda güreşen Servet Angi, bronz madalya mücadelesinde Moldovalı Vitalie Eriomenco'yu 6-5 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Alperen Berber de üçüncülük müsabakasında Rus Aleksandr Krikukha'ya üstünlük sağladı. Milli güreşçi, 1-1 sona eren müsabakayı ilk puan avantajıyla kazanarak bronz madalya elde etti.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, organizasyonda 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Şampiyonada grekoromen stilde daha önce 67 kiloda Azat Sarıyar gümüş, 72 kiloda ise İbrahim Özdemir bronz madalya almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Türk güreşinin potansiyelinin ve beklentilerin farkındayız. Hedefimiz çok daha büyük başarılar. Eksiklerimizi görerek, daha fazla çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Daha iyisini yapacak gücümüz de inancımız da var." ifadelerini kullandı.

Kadınlar kategorisindeki müsabakalarla devam eden Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 18 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA