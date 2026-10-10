Haberler

İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü Haber Videosunu İzle
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu, İsrailli rakibiyle karşılaştığı müsabakada dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Maç öncesinde rakibinin uzattığı eli sıkmayan genç sporcu, mücadele başladıktan yalnızca 35 saniye sonra 10-0'lık skorla galibiyete ulaştı. Purcu'nun hem müsabaka öncesindeki hareketi hem de kısa sürede elde ettiği zafer dikkat çekti.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cemal Yiğit Purcu, İsrailli rakibi Airpetyan ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde yaşananlar dikkat çekti. İsrailli güreşçinin elini uzatmasına rağmen Purcu'nun karşılık vermediği anlar görüntülere yansıdı.

35 SANİYEDE 10-0 MAĞLUP ETTİ

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte rakibine üstünlük kuran milli güreşçi, yalnızca 35 saniyede 10-0'lık skora ulaştı. Teknik üstünlükle galip gelen Purcu, rakibine puan şansı tanımadan mücadeleyi tamamladı.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Beşiktaş'ın milli güreşçisi Cemal Yiğit Purcu, şampiyonayı birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Trump, Beyaz Saray'ın yeni sözcülüğüne Katie Zacharia'yı getireceğini açıkladı

Beyaz Saray'da Trump'ın sağ kolu oldu
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz

80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
Trump ve Putin'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdı

Trump ve Putin görüştü! ABD'den Rusya için flaş yaptırım kararı

Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdeliyürek:

Türkün türkten başka dostu yokdur.helal olsun hakiki milliyetci işte buna denilir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Keskin:

bu iş milliyetçilik değil soykırım yapan bir devlete karşı haklı bir duruştur

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıİDO BEY:

Türkün dostu kürttür unutma ayrımcılık yapma.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Koçum benim daha nice başarılar...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzcan Demirbas:

Milli sporcumuzu aldığı madalya ve göstermiş olduğu haklı tepkiden dolayı tebrik ediyorum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi

Trump'ın kararı Zelenskiy'i çılgına çevirdi
Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir

Bugün haritadaki bir ilçenin daha rengi değişebilir

Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Andreas Gianniotis'ten Galatasaray'a karşı tarihi performans

Galatasaraylılar bile onu alkışladı: Tarihi performans
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası

Kulisleri sallayan iddia: Özgür Özel'den CHP Genel Başkanlığı planı
Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç
Panama'da gazetecilerin depreme yakalandığı anlar kamerada

Gazeteciler canlı yayını bırakıp böyle kaçtı
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu