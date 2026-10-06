Haberler

Güreşte Balkan şampiyonu Söğütlü ve üçüncü Dur, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güreşte Balkan şampiyonu Söğütlü ve üçüncü Dur, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan'daki Yıldızlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda 45 kiloda şampiyon olan Utku Çağatay Söğütlü ile 63 kiloda üçüncü olan Efecan Dur, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Havalimanındaki törene spor yetkilileri, antrenörler ve yakınlar katıldı.

Güreşte Balkan şampiyonu olan Erzurum Gençlikspor Kulübü ve SEM Sporcusu Utku Çağatay Söğütlü ile Yolspor güreşçisi Efecan Dur, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Hırvatistan'da yapılan Yıldızlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda, 45 kiloda Balkan Şampiyonu olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü ve SEM Sporcusu Utku Çağatay Söğütlü ile 63 kiloda Balkan üçüncüsü olan Yolspor güreşçisi Efecan Dur'u havalimanında çiçeklerle karşılandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, AK Parti Tortum İlçe Başkanı Hasan Yazıcı, TOHM Müdürü Serhat Aktaş, Güreş İl Temsilcisi Mehmet Bölükbaşı ile antrenörler ve sporcuların yakınlarının katıldığı karşılama töreninde başarılı güreşçilere çiçek takdim etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Balkan Şampiyonasında kürsüye çıkan güreşçileri tebrik ederek, "Balkanlar'da tarih yazan bugünün yıldız sporcuları, inanıyoruz ki; ilerleyen yıllarda ülkemize ve ilimize Avrupa, Dünya ve Olimpiyat madalyaları kazandıracaklar İnşallah. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni, yapay zeka klonlamasına karşı sesinin telif hakkını almak istiyor

Meloni'den yapay zeka klonlamasına karşı sıra dışı hamle
Fon soruşturmasında 'pişmanlık' sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı

Kimse beklemiyordu! Fondaki isimler çark edip tek tek sıraya girdi
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklama

Galatasaray'a mı dönüyor? Dursun Özbek'ten açıklama geldi
Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri

Yok artık Arda Güler!
Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim