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Düzce'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi, 45 bin 916 lisanslı sporcu var

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Düzce'de Amatör Spor Haftası programı kapsamında sporcular Kentpark önünden Anıtpark Meydanı'na yürüdü, güreş ve karate gibi gösteriler sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü, kentte 45 bin 916 lisanslı sporcu ve 189 spor kulübüne ulaşıldığını söyledi.

Düzce'de Amatör Spor Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Sporculardan oluşan grup, etkinlik kapsamında Kentpark önünden Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda güreş, karate, cimnastik ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, amatör sporun, toplumun her kesimini spora teşvik etmesi açısından önem taşıdığını ifade ederek, Düzce'de 45 bin 916 lisanslı sporcu ve 189 spor kulübüne ulaşıldığını söyledi.

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, amatör spor kulübü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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