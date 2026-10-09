TGF Başkanı Taha Akgül, UWW Başkanı Lalovic ile İsviçre'de UWW seçimlerini görüştü

TGF Başkanı Taha Akgül, UWW Başkanı Lalovic ile İsviçre'de UWW seçimlerini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic ile İsviçre'de bir araya geldi. Görüşmede bu ay yapılacak UWW seçimleri, Türkiye'de yapılabilecek uluslararası organizasyonlar ve dünya güreşinin gelişimi ele alındı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic ile görüştü.
Federasyondan alınan bilgiye göre, İsviçre'de gerçekleşen ziyarette Taha Akgül, Lalovic ile fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmede bu ay yapılacak UWW seçimleri, Türkiye'de yapılabilecek uluslararası organizasyonlar ve dünya güreşinin gelişimine yönelik konular konuşuldu.
Kaynak: AA