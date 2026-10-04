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Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

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Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
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Bursa'da Yıldırım Belediyespor'da güreşen 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp, İstanbul'da izlediği güreş müsabakası sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Beynine pıhtı attığı belirlenen genç sporcu, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken bu sabah hayatını kaybetti. Turp, bu yıl düzenlenen U13 Türkiye Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde şampiyon olmuştu.

Bursa'nın genç güreş yeteneklerinden Yusuf Taha Turp'un ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

İZLEDİĞİ MÜSABAKADA FENALAŞTI

Yıldırım Belediyespor sporcusu Yusuf Taha Turp, 26 Eylül'de düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izlemek için İstanbul'a gitti. Turp, burada fenalaşarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç güreşçinin beynine pıhtı attığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Turp, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

İKİ STİLDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Turp'un, bu yıl düzenlenen U13 Türkiye Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde şampiyonluk kazandığı öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ailesi tarafından teslim alınacak cenazenin Bursa'ya getirilmesi bekleniyor. Yusuf Taha Turp'un, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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