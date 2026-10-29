Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan Üzümlü'de yapımı süren güreş salonunu Kaymakam Hökelekli inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Üzümlü'de yapımı süren güreş salonunu Kaymakam Hökelekli inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yapımı devam eden güreş salonunu Kaymakam Hökelekli ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer eşlik ederken, çalışmaların son durumu ve spor altyapısının geliştirilmesi ele alındı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yapımı devam eden güreş salonunda incelemelerde bulunularak çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede yapımı süren güreş salonunu ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Hökelekli'ye incelemeleri sırasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer eşlik etti.

Gerçekleştirilen incelemelerde, inşaat çalışmalarının mevcut durumu değerlendirilirken, ilçedeki spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlerin sportif faaliyetlere daha iyi imkanlarla katılım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
Netanyahu'nun partisinin, 'Arap partileri oyları çaldı' iddiasına yalanlama

Sandıktaki hezimete uydurduğu kılıf elinde kaldı! Anında yalanladılar
Yeni Parti lideri Özel'den Cemil Tugay'a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğim

Özgür Özel ismini duyunca öfkelendi: Burnundan fitil fitil getireceğim
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Belediye işçileri birbirine girdi! Kaldırımda meydan kavgası

Belediye işçileri birbirine girdi! Kaldırımda meydan kavgası
Lise öğrencisinin 'okula gelmeyin, kötü şeyler olacak' mesajı ortalığı karıştırdı

Lise öğrencisinin arkadaşlarına attığı mesaj, polisi harekete geçirdi