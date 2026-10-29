Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tuba Demir, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda yarı finale kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuba Demir, Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda yarı finale yükseldi. Demir, ikinci turda Özbek Sandugash Djenbaeva'yı 11-2, çeyrek finalde Hint Ahilya Shatrughn Shinde'yi 9-6 yenerek yarı finalde Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile eşleşti.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda yarı finale yükseldi.

Başkent Astana'daki organizasyonun 6. gününde mindere çıkan Tuba Demir, ikinci turda Özbek Sandugash Djenbaeva'yı rahat bir şekilde 11-2 yendi.

Çeyrek finalde Hint Ahilya Shatrughn Shinde ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 9-6 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa üçüncüsü Tuba Demir, 55 kilo yarı finalinde Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu

Koskoca Mourinho kameralara böyle yakalandı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

Özlem Öz’ün 4 milyonluk hesabı neden kapatıldı? Bakanlık açıkladı
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak