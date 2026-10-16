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Milli güreşçi Şevval Çayır, Las Vegas'ta U23 Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı

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ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda yarışan milli güreşçi Şevval Çayır finale yükseldi. Çayır, yarı finalde İspanyol Carla Joume Soler'i tuşla yenerek final bileti aldı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda yarışan milli güreşçi Şevval Çayır finale yükseldi.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Avrupa 3.'sü Şevval Çayır, finale yükseldi. Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan milli sporcu, ilk turda Kanadalı Serena Rosa Benedetto'yu 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Meksikalı Sofia Gonzalez karşısında da 10-0 teknik üstünlükle galip gelerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Avrupa ve Akdeniz Oyunları 2.'si İspanyol Carla Joume Soler ile karşılaşan Şevval Çayır, rakibini tuşla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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